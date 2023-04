“La Comisión Primera de la Cámara no tiene por qué depender de los acuerdos que haga la Casa de Nariño”: Julio César Triana

El representante a la Cámara, Julio César Triana, hace parte de la Comisión Primera de la Cámara por donde ingresó para su estudio la Ley de Humanización del Sistema Penitenciario que él tanto ha criticado, entre otras, porque elimina el delito de incesto, restringe la cárcel para quien incurra en inasistencia alimentaria, acaba la injuria y calumnia y despenaliza las acciones violentas durante las marchas en el país.

En esta oportunidad, el congresista huilense se mostró incómodo por las gestiones que adelanta la Casa de Nariño con distintos sectores por fuera del Congreso para lograr la aprobación de la controvertida iniciativa.

“La Comisión Primera no tiene por qué estar dependiendo de los acuerdos que se hagan en la Casa de Nariño. Todo lo contrario, el presidente Gustavo Petro debería dar las garantías plenas y absolutas para que el debate se de con transparencia y se escuchen los argumentos que tienen los miembros de la Comisión Primera de la Cámara y Senado. Lo otro podrá ser conversaciones interinstitucionales, pero no tienen por qué definir las posiciones internas del Gobierno”, expresó.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, reconoció al Gobierno que no ve un ambiente favorable para varios artículos de la ley de humanización. - Foto: Foto: Colprensa

Triana añadió que, para muchos congresistas, “este proyecto nos sigue generando más dudas que certezas. Y seguimos sin entender y sin que el Gobierno nos pueda explicar cuál es el aporte a la humanización carcelaria de esta iniciativa, porque en principio lo que vemos son elementos que benefician a las bandas dedicadas al narcotráfico y la eliminación de delitos que tocan a la sociedad colombiana. La discusión no se ha dado en profundidad en el Congreso. Por eso, no me parece que sea oportuno el mensaje de acuerdos en la Casa de Nariño cuando la discusión no ha iniciado en las comisiones primeras del Senado y la Cámara”.

Este lunes 10 de abril, el presidente Gustavo Petro se reunió con el fiscal general Francisco Barbosa, y le expuso en detalle el contenido de la Ley de Humanización. Al final del encuentro, que se extendió durante más de dos horas, hubo “humo blanco”, resumió el jefe del organismo judicial.

Julio César Triana cree que los debates de la ley de humanización penitenciaria deben darse en la Comisión Primera de la Cámara y el Senado. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El propio Barbosa contó “que me siento muy cómodo frente a lo que se llega, esperamos leer la ponencia, pero lo que se acuerda es que no haya ningún beneficio a importadores, ni a vendedores, ni a productores de sustancias estupefacientes en Colombia, sino solamente al pequeño cultivador, que era el origen, además de esa disposición y aquellos que quisieron incluir esto, pues quedan sin esa herramienta”.

Otro escenario que tenía al fiscal preocupado y convocando a ruedas de prensa era el de la despenalización de delitos como el incesto y la inasistencia alimentaria. El balance del encuentro atajó esa propuesta que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, impulsó con vehemencia.

Tras el encuentro con el presidente Gustavo Petro, el fiscal Francisco Barbosa dijo que hubo "humo blanco" frente a la ley de humanización carcelaria. - Foto: Cortesía Presidencia de la República

“La Fiscalía está de acuerdo que dentro de ese proyecto no se va a incluir tampoco lo relativo a la despenalización, ni del incesto, ni de la inasistencia alimentaria, ni la injuria o la calumnia, creo que ahí hay una posición interesante y se van a verificar los beneficios administrativos para que sea una buena ponencia y que se tenga además un diálogo en el Congreso”, informó el fiscal.

Sin embargo, este martes, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio que la reunión entre Petro y Barbosa fue útil, amable, con espíritu de colaboración. “Yo le informé al Presidente y al Fiscal que en las conversaciones preliminares que he tenido con los ponentes, los miembros de las comisiones primeras de Cámara y Senado, realmente no le veo un ambiente favorable a esos dos preceptos”.

Julio César Triana comparte plenamente la postura y las preocupaciones del fiscal Francisco Barbosa. Sin embargo, cree que el verdadero debate del controvertido proyecto no debe darse en la Casa de Nariño sino en el Congreso.