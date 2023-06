“La decisión política es tener coalición, no es actuar solos”: representante Gabriel Becerra del Pacto Histórico

SEMANA: ¿cómo hará el Gobierno para recomponer la coalición la próxima legislatura?

GABRIEL BECERRA (G. B.): el Gobierno y el Pacto han tenido la decisión de hacer una coalición para sacar adelante las reformas, incluso, con partidos y movimientos que fueron adversarios en las elecciones. Lo primero es que por política estamos en función de mantener un acuerdo nacional, según ha dicho el presidente, en el cual, en medio de las diferencias, pudiésemos sacar adelante reformas construidas colectivamente. La decisión política es tener coalición política, no es actuar solos.

En segundo lugar, creo que lo que hay es que recomponerla, creo que hay espacio político. En el caso del Partido Liberal, incluso de La U, o la Alianza Verde —que es distinto—, cerramos la legislatura con la disposición de que se vuelvan a presentar algunas reformas, sobre todo la reforma laboral. Lo que tendríamos es que acordar cuáles son los consensos alrededor de esas reformas.

Ahí hay una una tensión porque el Gobierno y la bancada están dispuestas a avanzar en una coalición sobre la base de que la reformas implican cambios, no reformas ‘gatopardos’. El texto que se había preparado para la reforma laboral en más del 80 % estaba consensuado. Los que tienen que clarificar si están dispuestos a contribuir a las reformas son los partidos que decidieron no asistir y no votarlas.

SEMANA: ¿por qué con el Partido Verde es distinto?

G. B.: el Verde es una coalición en sí misma y ha estado desde un inicio con la coalición de Gobierno. Entonces la mayoría votó reformas. Hay algunos sectores que tienen opiniones y diferencias, pero creo que no son del mismo cala’o que el Partido de la U o el Partido Liberal.

Becerra cree que el ministro del Interior debe tener más diálogo con el Pacto y los demás sectores. Congresista 2022 - 2026. Bogotá, julio 18 del 2022. Foto: Guillermo Torres Reina - Semana. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

SEMANA: ¿cómo van a hacer para convencer a esos partidos de que vuelvan a ser aliados?

G. B.: Hay un papel de liderazgo que tiene que ejercer el ministro de la política, del Interior, el doctor Velasco, lógicamente en articulación con el presidente. Nosotros tenemos que rehacer también los acuerdos de las mesas directivas (del Congreso) porque, por ejemplo, partidos que antes estaban declarados en independencia ya se declararon de oposición, sobre todo, en el caso de Cambio Radical.

Entonces hay que mirar qué pasa con el acuerdo que ya habíamos hecho, los compromisarios de los partidos. Creo que no hay otro mecanismo distinto al diálogo y sentarnos a recomponer los acuerdos alrededor de las mesas directivas y la agenda legislativa y de la relación de esos partidos con el Gobierno.

SEMANA: ¿es cierto que hay molestia con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, desde el Pacto Histórico porque no ha acercado tanto a la bancada liberal como se esperaba?

G. B.: pues nosotros como Pacto Histórico esperamos que nuestros ministros, y en particular el ministro Velasco, sepa hacer la tarea. A él le tocó un fin de la legislatura donde ya muchas cosas estaban andando y la oportunidad de que se pueda iniciar con un liderazgo propio, no recibiendo lo que otros habían hecho. Nosotros reclamamos que haya un diálogo mayor, en primer lugar, con el Pacto, y un diálogo con las demás fuerzas para garantizar la coalición.

SEMANA: sobre las mesas directivas, ¿qué cambios puede haber a lo planteado inicialmente?

G. B.: en el caso de Cambio Radical tiene que haber cambios porque ellos son de oposición, entonces, por ejemplo, ellos iban a tener presidencias en comisiones y demás y pues no procede porque son de oposición, tendrían que entrar a distribuirse los cupos que quedan en las vicepresidencias para los partidos de oposición conforme al Estatuto.

El presidente Gustavo Petro ha pedido que recompongan su coalición. ¿Lo logrará? - Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA: ¿el ajuste de la coalición también llevará cambios en las mesas directivas de Cámara y Senado?

G. B.: no ahí el acuerdo que hay es que en el caso de Senado estará la Alianza Verde y en el caso de Cámara, el Partido Liberal. Nosotros aspiramos a que el Partido Liberal y la Alianza Verde puedan facilitarnos las cosas precisándonos cuáles son sus candidatos. Si no, tendremos que revisar.

SEMANA: en Cámara suena Andrés Calle, cercano al petrismo, ¿en Senado también será afín a ustedes?

G. B.: lo que conocemos es que hay varios aspirantes. Dentro de esos, Calle, Carlos Ardila, no sé si otro; pero bueno, nosotros en el Pacto cumplimos la palabra y, si ese es el acuerdo, lo respetaremos siempre y cuando también se respeten las participaciones del Pacto.

En Senado entiendo que hay una diversidad de opciones dentro del Partido Verde que va desde Angélica Lozano, Inti Asprilla, Ariel Ávila, Iván Name. Son los cuatro que están.

El Gobierno buscará reconfigurar la coalición para obtener las mayorías de nuevo. Bogotá, agosto 18 del 2022. Foto: Guillermo Torres Reina - Semana. - Foto: Guillermo Torres /Semana

SEMANA: ¿aún hay posibilidad de hacer alianzas con el Partido Conservador?

G. B.: yo hablo desde la experiencia de la Comisión Primera en la que comparto con el presidente Juan Carlos Wills, que estaba ahí, tenía la presidencia del Partido Conservador. Creo que con el partido es posible llegar a acuerdos como pasó en el caso de la Jurisdicción Agraria y lo logramos en varios proyectos. Desde el Pacto Histórico y el Gobierno hay una disposición sobre la base de los criterios que mencioné para que se llegue a un acuerdo con ellos y otros partidos.

SEMANA: ¿cuál ha sido el lineamiento del presidente Petro a los miembros del Pacto Histórico?

G. B.: ser leales con las reformas y trabajar con amplitud y generosidad, con disposición a los acuerdos y creo que los hechos demuestran que esa práctica la hemos venido ejecutando. Ahí están las mesas en las que se han hecho todas las reformas, los foros, las modificaciones en los textos que son ciertas. Entonces la orientación del presidente es tener siempre la puerta abierta a la concreción de un acuerdo nacional alrededor de las reformas fundamentales que no le pertenecen al Pacto exclusivamente, sino que son una opción por la cual votó la sociedad colombiana.