La desconexión de Petro con las regiones en su primer año, alcalde y gobernadores se despachan: “Es un gobierno pésimo”

“El Gobierno no ha asimilado su rol”

Sobre la ‘paz total’ dijo que era una improvisación. “Siempre he sido un amante de la paz. Pero, desafortunadamente, la paz total es improvisada y no ha tenido los mecanismos de seguimiento y verificación que debería tener. Espero que se corrija en este cese al fuego con el ELN. No soy el más optimista. En Antioquia, tenemos acciones de ELN que se están desarrollando en este momento, como la intimidación a las poblaciones en Segovia para que no regresen a su territorio”.