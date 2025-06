“La droga y la corrupción nunca son solución”, le dicen al Gobierno tras “chantajes” para derogar la consulta popular “ilegal” por decreto

Primero fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, el que puso condiciones.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró, de camino a la plenaria del Senado de la República para la discusión de la Reforma Laboral, que el Gobierno aún evalúa la publicación del decreto de consulta popular.

“Supongamos que se firme el decreto, en caso de que el Senado apruebe la reforma laboral, se deroga el decreto”, enfatizó el jefe de la cartera.

Así mismo, indicó que en un Consejo de Ministros, que se adelantó hasta la madrugada de este miércoles, hubo “total apoyo de los ministros al decreto para convocar a la consulta. Estamos buscando que el Senado apruebe lo que viene de la Cámara, que no es de propiamente del Gobierno, es fruto de un consenso para que haya más derechos laborales para los trabajadores”.

En SEMANA, el congresista Hernán Cadavid se refirió a estos condicionamientos del Gobierno, teniendo en cuenta que la consulta popular ya se hundió y el Ejecutivo se está saltando al Congreso de la República, uno de los tres grandes poderes institucionales del país.

“Está proponiendo un chantaje con una herramienta ilegal. Está diciendo, ‘yo no decreto ilegalmente una consulta que no puede decretar siempre y cuando ustedes me aprueben el texto que yo quiero’. Ese antecedente, ese precedente no se puede permitir y yo estoy casi seguro que el Senado de la República no se va a dejar amedrentar en esos términos”, aseguró.

“El Senado va a aprobar lo que considera en sus acuerdos logró con las imperfecciones que logre un texto de estos, con los riesgos que sigue incorporando, pero el planteamiento chantajista de Benedetti, que ahor se propone como la solución, y yo lo que digo es que la droga y la corrupción nunca son solución de nada, luego él no tiene autoridad para plantear ese tipo de chantajes, y estamos a minutos, a horas de saber que el Senado de la República va a poder aprobar una reforma laboral con la que tenemos muchos reparos, especialmente en unos aspectos sustanciales de desprotección a la pequeña y la mediana empresa, pero lo que estoy casi seguro es que no va a dejarse intimidar del plan chantajista del gobierno de: o hacen lo que yo quiero o calle, hacen lo que yo quiero o consulta popular por decreto aunque yo no lo pueda hacer. Mis ministros o firman o los echo. Pues qué tipo de liderazgo es ese? ¿De qué naturaleza?“, explicó el congresista Cadavid, integrante del Centro Democrático.

“Así que, en conclusión, a una semana y media de terminar la legislatura este 20 de junio y empezar la última de este cuatrenio, pues yo creo que esas decisiones se van a tomar en la autonomía del Senado y no en el chantaje del Gobierno”, agregó.

“En ese sentido, ojo todos porque lo que va a suceder es que la reforma se terminará resolviendo a instancias de los conciliadores y el Gobierno hará toda la fuerza para que se acoja el texto de la Cámara y no de los acuerdos del Senado. Así que todavía hay mucho riesgo entre esta semana y la otra en lo que pretendan con las presiones desde el Gobierno nacional y con toda esta algidez y este panorama en ante la tragedia de Miguel Uribe sufrida por él, por su familia”, agregó el congresista.

“Yo creo que, como ha quedado en evidencia, lo primero que hay que decir y hacer pedagogía cuantas veces se han necesario, es que lo que está incorporando en las preguntas de la consulta o ya existe en la ley colombiana o ya está en trámite en el Congreso de la República, como es la reforma laboral. Luego, si se aprueba la reforma hoy o esta semana también perderá cualquier calidad de objeto la consulta. Todo nos da a entender, por supuesto, al mayor nivel de certeza que él necesita es la activación de la campaña de manera anticipada, poderse gastar la plata en juntas de acción comunal, en centrales obreras, en la agitación, por supuesto, de sectores indígenas, de sindicatos de maestros, que hay que decir, además, no todos los maestros están con el propósito del Gobierno porque han sido afectados en su salud y otras materias", agregó el congresista.