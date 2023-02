“La gente no puede seguir escogiendo entre si hace mercado o paga la luz”: gobernador de Sucre habla de las tarifas de energía

SEMANA (S.): ¿Cuáles son los principales problemas que viven los gobernadores hoy en día?

HÉCTOR OLIMPO ESPINOSA (H.O.E.): Nosotros logramos hacer un gran trabajo con las regiones. Participamos casi 400 personas de todo el país recogiendo problemáticas regionales. Hicimos un documento con propuestas y entregamos una especie de libro blanco a los candidatos presidenciales, en año pasado, y al presidente Gustavo Petro sobre las problemáticas en seguridad, en salud, en infraestructura, en educación, en todos los temas. Hubo mucho diálogo con el gobierno saliente y el gobierno entrante, con los ministros. El Presidente ya se ha reunido en cuatro oportunidades con nosotros y le vemos voluntad de escucharnos y nosotros también le vemos el interés de hacernos comprender su visión sobre los problemas y la forma de tratar los asuntos de país.

S.: ¿Cómo va el tema de la reforma fiscal que se ha anunciado en los territorios?

H.O.E.: Logramos el compromiso del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, con la reforma fiscal territorial. Estamos trabajando con él en el propósito de hacer este proyecto de tal manera que podamos actualizar los ingresos de los municipios y departamentos de Colombia.

Héctor Olimpo Espinosa, gobernador de Sucre y expresidente de la Federación de Departamentos. - Foto: Gobernación de Sucre

S.: Usted ha hecho un llamado para que la nación sea un poco más equitativa en la repartición de recursos para todas las regiones. ¿Por qué?

H.O.E.: Es una reflexión para Colombia. El PIB per capita para Bogotá y Medellín está muy por encima y duplica casi todas las poblaciones del país. Yo digo que el metro de Medellín es muy importante y el de Bogotá más aún, pero son ciudades que tienen posibilidades de autogestionar sus ingresos y proyectos y creo que el Gobierno nacional debe priorizar sus inversiones en las regiones más apartadas del país. Los 3 billones de pesos que Medellín está pidiendo para el metro metámoselos a cerrar la brecha social que hay en el pacífico y en el caribe, hacer acueductos, alcantarillados, vivienda de gente que vive con los pisos en tierra y con sus casas cayéndose. Creo que hay que revisar esa priorización de gasto del Gobierno, porque hay que mirar a las regiones que más problemas sociales tienen.

S.: ¿Qué soluciones han aplicado los gobernadores en una problemática como las altas tarifas de la energía?

H.O.E.: El tema de las tarifas de energía es bastante complejo, en especial para la región caribe, porque depende de la disponibilidad de energía, de la matriz energética y de la calidad de las redes, entre otros. Tenemos como un cuarenta por ciento de pérdidas porque la energía se produce y no llega por la mala calidad de las redes. Esto hace que todo sea más costoso. Lo que nosotros reclamamos desde el caribe es que no se le dé el mismo tratamiento que al resto del país. Tenemos unas condiciones de pobreza que hacen que tengamos unas redes en muy malas condiciones. Y además tenemos la mayor demanda de energía, porque usamos sistemas de aire acondicionado y otras cosas por el clima. Creo que hay que hacer un esquema diferencial para el caribe porque la gente no puede seguir escogiendo entre si hace mercado o paga la luz.

Algunos usuarios en ciudades como Barranquilla han protestado contra presuntos abusos y cobros excesivos de las tarifas de energía. - Foto: Tomada de Red de Apoyo

S.: ¿Sienten que el Gobierno nacional les está cumpliendo a los departamentos en la descentralización?

H.O.E.: El presidente ha venido hablando de descentralización todo el tiempo. Habla mucho del mandato de la Constitución de 1991, que es consolidar la autonomía local. A veces uno escucha funcionarios que no andan en esa línea, como es el caso del director nacional de Planeación y por eso se lo hacemos ver al presidente. Espero que en el debate en el Congreso logremos corregir eso, porque en la promesa que tiene el mandatario es descentralizar y empoderar a las regiones y estamos viendo algunos hechos que no son coherentes con eso.

S.: ¿Qué lineamientos les ha dado el Gobierno nacional en el tema de las negociaciones con grupos ilegales en los departamentos?

H.O.E.: Nosotros recibimos con mucho entusiasmo los anuncios de paz total. Queremos que eso suceda. Hay que darle la oportunidad al presidente para que implemente su visión. El presidente tiene un planteamiento bastante generoso con la gente que anda en la delincuencia y esperamos que esa delincuencia acoja la generosidad del presidente como lo que es y no como un acto de ingenuidad, porque en muchas regiones se viene incrementando la extorsión, la presencia descarada en el territorio de estos grupos al margen de la ley.

S.: ¿El Gobierno nacional o alguna instancia del Ejecutivo les ha dado línea para avanzar en la paz total?

H.O.E.: Aun hay mucha confidencialidad. Nosotros estamos esperando a que nos digan cuál es el rol que vamos a cumplir y hemos estado esperando. Entiendo que están en un momento de mucha confidencialidad. Llegará el momento en el que nos convocarán a la mesa. Estamos dispuestos a ayudar a todo lo que sea construcción de paz.