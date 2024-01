La hija de Piedad Córdoba narra los tristes minutos finales al lado de su mamá: “Grité pidiendo ayuda, le pedía que por favor se quedara”

“Estaba sentada, yo decía ‘ella se está colocando muy blanca’, empecé a ponerle alcohol y cosas así, pero empezó a emitir unos sonidos extraños. Pensé que estaba respirando mal, entonces llamaron a la ambulancia, pero no contestaron. Yo saqué mi cabeza por la ventana de la casa y llamé a los escoltas para llevarla a la clínica más cercana. Me bajé de la ambulancia, casi sin detenerse, tumbé esa puerta de la clínica, grité pidiendo ayuda y los médicos dicen que, cuando la acostaron en la camilla, ya había fallecido. Ellos le hicieron los masajes para revivirla, pero informaron que no había nada qué hacer. Pedí que le pusieran oxígeno, pero no”.

Homenaje a Piedad Córdoba en el Congreso de la República. | Foto: SEMANA

Así recuerda Natalia Castro, hija de Piedad Córdoba, los minutos finales al lado de su madre. En entrevista con SEMANA, Natalia contó lo que ocurrió ese sábado 20 de enero en el apartamento de su mamá en Medellín.

“Yo le decía a mi mamá que me mirara, le pegaba en la carita, le decía ‘mamá, yo estoy acá, cómo me haces esto’, le pedía que por favor se quedara”, contó Natalia.

Asimismo, recordó lo que ocurrió ese día. “Esa mañana- sábado 20 de enero- me levanté tarde. Me cuentan que ella, con la alegría que la caracterizaba, llamó a uno de sus escoltas bromeando. Le puso un mensaje en su teléfono celular. “Mi adorado Manuel, sube por favor, y me ayudas a hacer el desayuno”. Efectivamente, él subió y le preparó unos huevos revueltos. Él la apreciaba mucho. Después, él fue a comprarle unos buñuelos porque ella le pidió el favor. Mi mamá preguntó si había llegado la empleada y él le respondió que no porque eran las 7:00 de la mañana. Ella subió a su cuarto. Cuando me levanté vi que mi mamá estaba durmiendo, al rato se despertó, me dijo que iba a mirar una receta y preguntó qué hacíamos de almuerzo. Yo le respondí que usáramos el arroz que había quedado del día anterior que estaba tan rico, papas bravas, carne asada y ensalada, pero como a ella le gustaba que quedara todo de buen sabor, me dijo: ‘¿Cómo harás la carne si no está bien sazonada?’.

Exequias de la Senadora Piedad Córdoba en la ciudad de Medellín | Foto: Diego Andrés Zuluaga

Me puse a hablar con la muchacha del servicio, le dije que hiciéramos unos camarones al ajillo. Y volví a donde mi mamá y le mostré otra receta. Subió a su cuarto mi hermano Camilo, ella habló con él, nos reímos, yo me bajé, él también y me fui a hacer el almuerzo. Ella quedó super bien. Al rato, cuando subí de nuevo y fui al baño mi mamá estaba desgonzada. La escena fue muy fuerte, todo en cuestión de segundos, no sé qué pasó”.

Natalia cuenta que su mamá estaba estresada en los últimos días, principalmente luego de que su hermano Álvaro Córdoba admitiera cargos por narcotráfico en Estados Unidos. “Estresada con todo lo que le montaron en este país, la persecución, ¿quién no se va a estresar? Ella demostrando su inocencia y cada vez le salían más cosas. Ella tenía sus achaques, pero normal, el estrés”.