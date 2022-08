La pelea entre el alcalde Jorge Iván Ospina y el personero de Cali apenas comienza: ¿por qué?

La pelea entre el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina y el personero de la capital del Valle del Cauca, Harold Andrés Cortés, parece que apenas empieza.

Inició porque la Personería decidió abrir investigación disciplinaria contra seis funcionarios de la Alcaldía tras la demora en la reinstalación de la estatua de Sebastián de Belalcázar que fue derribada por los indígenas Misak en medio del estallido social del 28 de abril de 2021 en el país.

Ospina, visiblemente molesto por la decisión disciplinaria, se despachó contra el personero y le dijo que leyera sobre historia.

El personero Cortés no se quedó callado e invitó al alcalde “para que lea la norma, lea el derecho, la Constitución y lo invito a no seguir amparándose en su ignorancia supina para estar refiriéndose sobre algunos temas de los cuales no debe referirse. Debe ser respetuoso de las decisiones que toman las autoridades”, manifestó el jefe del ministerio público.

Este sábado, el alcalde Jorge Iván Ospina se fue lanza en ristre contra el personero y más allá de responderle le lanzó una advertencia.

“Dice la Personería de Cali que debo leer la Constitución, se equivoca totalmente, no solo la he leído, la cumplo cabalmente. Pero su ausencia frente a los temas de ciudad como el estallido social o los debates de fondo sobre la estatua, me orientan a pensar que quien perdió Constitucional es otro”.

Dice @personeriacali q debo leer la Constitución,se equivoca totalmente no sólo la he leído la cumplo cabalmente.Pero su ausencia frente a los temas de Ciudad como el estallido social o los debates de fondo sobre la Estatua,me orientan a pensar q quien perdió C/tucional es otro — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) August 20, 2022

Espero- dijo el alcalde- “que esta contradicción política y conceptual de ausencias no signifique persecución a nuestros funcionarios. Y claramente publicaré todas sus ausencias a consejos de seguridad y a los eventos orientados a superar el estallido social”, destacó.

Aunque la Personería de Cali habla de omisión en la restitución de la estatua de Belalcázar, el alcalde Jorge Iván Ospina dijo que no se instalará en su pedestal hasta que no esté lista una placa. “No será el personero quien me obligue a hacerlo”, anunció en su momento.

Indígenas de la etnia Misak tumban la estatua del conquistador español Sebastián de Belalcázar. Foto: Julián Moreno / AFP - Foto: AFP

“Señor personero: lea la historia, si usted no lee la historia no va a poder entender y su sanción o su búsqueda de sanciones es completamente ahistórica. Si Sebastián de Belalcázar fue tumbado, es porque un sector de la sociedad identifica allí lo colonial, lo esclavista, lo que le significó la conquista y la colonia a los pueblos amerindios”, añadió el mandatario.

Cabe recordar que la Personería dio a conocer los nombres de los empleados públicos que están investigados porque a la fecha el monumento no ha sido instalado; los funcionarios son:

Secretario de Cultura, Ronald Mayorga Sánchez.

Subsecretario de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural, Leonardo Medina Patiño.

Exsecretario de Seguridad y Justicia, Carlos Javier Soler Parra.

Secretario de Seguridad y Justicia (e), Jimmy Dranguet Rodríguez.

Secretario de Infraestructura, Néstor Martínez.

Director del Departamento Administrativo de Planeación, Roy Alejandro Barreras Cortés.

Director del Departamento Administrativo de Hacienda, Fulvio Leonardo Soto Rubiano.

¿En qué terminará la pelea entre el alcalde y el personero de Cali? La respuesta solo se conocerá durante las próximas semanas cuando el alcalde, según advirtió, exponga los supuestos incumplimientos del personero Harold Andrés Cortés durante el paro, y cuando se conozca la suerte disciplinaria de los funcionarios de la Alcaldía.