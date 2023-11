“La reforma a la salud la tiene muy difícil, hay incertidumbre. Si tuviera que hacer una apuesta, diría que no pasa”: Alejandro Gaviria

El exministro de Salud también cuestionó que hasta el momento no se haya presentado el impacto fiscal del proyecto al Congreso, a pesar de que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmó que ya lo tenían listo, pero que no lo presentarán hasta el final del debate.

“Se mueve a un pagador único estatal, pago por evento con un tarifario, cuando eso ha pasado en muchos países del mundo lo primero que hemos visto es una explosión del gasto en salud. Y ese impacto fiscal es un impacto no solamente sobre, repito, el sector salud, sino los demás, entonces me preocupa ese tema”, aseguró Gaviria.

“Pero sí hay una coyuntura particular que tiene que ver con el aumento de la UPC, que sin lugar a dudas es insuficiente, con el pago o no pago de los presupuestos máximos de 2022, hay una conversación no resuelta todavía, el Gobierno dice que no debe nada, las EPS dicen que se les debe casi un billón de pesos, e incertidumbre de los pagos de noviembre y de diciembre de este año. Cuando uno junta estos tres problemas financieros, que sumados son importantes, pero han estado en otros años, pero cuando lo junta con la incertidumbre con la ausencia de futuro es cuando todo este escenario se vuelve mucho más complejo”, aseguró el exministro Gaviria.