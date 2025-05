La UNGRD, saqueada durante el Gobierno Petro, podría quedarse sin recursos: SEMANA revela el grave desfinanciamiento de la entidad

Estas cifras tienen un agravante. El presidente Petro declaró situación de desastre nacional en noviembre de 2024 por los estragos de las lluvias y se diseñó un plan de atención por 12 meses, avaluado en 1,9 billones de pesos, cuyo desembolso está a cargo del Ministerio de Hacienda, y no ha cumplido. La UNGRD ha tenido que asumir la carga.

Carlos Carrillo, director de la UNGRD, reconoció el desfinanciamiento en su entidad y afirmó que el Ministerio de Hacienda no ha cumplido sus obligaciones. | Foto: Mariano Vimos

El director de la Unidad, Carlos Carrillo, confirmó que el Ministerio de Hacienda no ha girado un solo peso de la declaratoria de desastre nacional –que contó con el visto bueno del jefe de Estado– y que ha tenido que usar el corto presupuesto de su entidad para cubrir las responsabilidades que asumió a finales de 2024.

En diferentes cartas conocidas por SEMANA, Hacienda le ha reiterado a la UNGRD que no tiene disponibilidad de recursos y le pidió responder con lo que tiene en el bolsillo. En su momento, así lo establecieron los exministros Ricardo Bonilla y Diego Guevara, y el actual jefe de la cartera, Germán Ávila, está revisando la situación para tomar partido.

“Mientras estuvo (Ricardo) Bonilla, pues imagínese lo emproblemado que estaba, no es que tuviera cabeza para pensar en nada (y) hubo negativas; cuando llegó el ministro (Diego) Guevara empezamos estos diálogos que iban por buen camino; entra el ministro (Germán) Ávila, con quien también hemos tenido un diálogo muy bueno”, dijo Carrillo.

El director de la Unidad aceptó que no ha tenido una reunión con el presidente Gustavo Petro para informarle la situación financiera de la entidad que lidera, pero confía en un encuentro en los próximos días, más porque con la nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, “el diálogo es más fluido, constante”.

La gravedad que se percibe en el interior de la Unidad radica en que cada vez son más frecuentes los eventos naturales y no se tendría capacidad de respuesta en dado caso de una tragedia. Para esta semana que cierra, el Ideam advirtió que en el país hay 52 alertas por incendios, 577 por deslizamientos de tierra y 195 por inundaciones.

Del presupuesto asignado para el 2025, apenas se destinaron 650.000 millones de pesos para recursos corrientes (atención de desastres y emergencias en el territorio nacional), pero los expertos de la UNGRD identificaron necesidades por más de 3 billones de pesos y el Gobierno nacional no estuvo de acuerdo con ese concepto.

¿Qué hay detrás?

A pesar de las amargas experiencias, él reconoció que su Gobierno no ha cambiado esta visión: “No ha existido la conciencia de la necesidad de hacer este tipo de inversiones. (...). La gestión del riesgo en Colombia también ha sido un negocio desde siempre. Se hacen muros para que se vuelvan a caer y se vuelvan a construir al año siguiente”.

Él también confirmó que el desfinanciamiento del 83 por ciento sí le ha pasado factura a la UNGRD. “Cuando usted me pregunta qué se ha dejado de hacer, es una lista interminable de cosas que no se pueden hacer si no se financian; el reasentamiento, buscar un ordenamiento territorial que gire alrededor de los temas concretos de riesgo”, indicó.