La vicepresidenta Francia Márquez destapa sus cartas para el 2026 y habla del nuevo sucesor de la Casa de Nariño

“(Risas) Creo que hemos dialogado. Tuvimos un diálogo como siempre en el Gobierno. Y bueno, yo me caracterizo por poner los puntos de vista sobre lo que considero que no está bien. A mí no me eligieron en este Gobierno para guardar silencio cuando tengamos errores o estén pasando situaciones. Yo no soy una mujer de guardar silencio. Siempre he levantado la voz. Ser autocríticos también es parte de poder construir y avanzar en una sociedad”, respondió.