Lanzan teoría sobre Álvaro Uribe tras conocerse el monto de su condena

La congresista y precandidata presidencial del Centro Democrático no dudó en afirmar que todo lo que ocurrió es un asunto político.

“Ellos están tratando de reproducir la elección de 2023, donde ganaron contra Uribe porque la campaña de desprestigio fue muy grande. Mucha gente no votó por Petro, sino contra Uribe, pero ya se dieron cuenta de que Petro es autoritario, ineficiente, vago, que no le gusta trabajar y que no tiene ideas”.