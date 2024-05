Las cuentas que no le cuadran al CNE: un crédito del Polo Democrático y propaganda no reportada enredan a la campaña de Petro

No he volado 60 horas en helicóptero ni en toda mi vida junta, ni nunca he usado un artefacto aéreo cualquiera como ambulancia. Si los ponentes del CNE dicen eso, pues ya sabe que clase de ponencia hicieron y con que fin.



Como buen periodista imparcial debe simplemente sumar… https://t.co/ZHALnDTJHl