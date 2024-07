Las movidas de Ape Cuello, el superpoderoso representante a la Cámara del Partido Conservador que ha sido clave para el Gobierno Petro

El político de Valledupar ideó, junto con otros congresistas, una salida urgente para salvar la pensional del naufragio: una proposición que adoptó la plenaria de la Cámara, con la que se acogió el texto aprobado en el Senado. De esa manera, no hubo discusión. Cuello firmó la proposición, la empujó entre su bancada conservadora y le lanzó un salvavidas al Gobierno Petro. A la hora de votar, lo hizo de forma positiva. “Acompañé la reforma pensional porque me parece justa, así como voté negativa la de la salud porque me parecía un desastre”, respondió Cuello a este medio.