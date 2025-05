Laura Sarabia contó la verdad de cómo es su relación con el presidente Petro y reveló mensajes que él le escribió

“Mi relación con el presidente no cambia porque yo no esté en la oficina del lado, ni porque esté a cinco puestos de él en los consejos de ministros, porque no nos veamos todos los días... Si el presidente quiere hablar conmigo, lo hace. Si yo lo quiero hacer, lo hago“, manifestó.

“Pueden apostar a distanciarnos, a decir que él no me soporta, que supuestamente me saca, pero me quedo con la realidad, con el presidente que me envió un mensaje en mi cumpleaños, el que me desea feliz Día de la Madre, el jefe que me abraza y se ríe conmigo", complementó en diálogo con este medio.