“Le presento a Palestina, Huila, donde fueron asesinadas cuatro personas”: le piden a Petro que se ocupe de problemas de Colombia

Julio César Triana, representante de Cambio Radical, le envío un duro mensaje al mandatario por su desinterés en los problemas del país.

Redacción Semana
30 de septiembre de 2025, 7:37 p. m.
Julio César Triana Quintero, Gustavo Petro Palestina Huila
Julio César Triana Quintero, representante de Cambio Radical, y el presidente Gustavo Petro. | Foto: Nicolas Linares / Presidencia

En la madrugada del domingo, 28 de septiembre, se registró un ataque armado dentro de un establecimiento de la vereda Samaria, en el municipio de Palestina, Huila, que dejó cuatro hombres muertos y al menos seis personas heridas.

Por esa razón, en ese departamento hay bastante preocupación, ya que la situación de orden público está fuera de control y los grupos criminales siguen expandiéndose por el territorio.

Como el presidente Gustavo Petro no referencia este tipo de ataques, como el que ocurrió en ese municipio del Huila, el representante a la Cámara de Cambio Radical, Julio César Triana, envío un duro mensaje al mandatario y le pidió concentrarse en los problemas del país.

Contexto: “Petro, deje de jugar ya a ser líder mundial”: Duras críticas contra el mandatario por unirse a protestas en Nueva York

“Presidente Petro, miles de colombianos nos solidarizamos con Palestina y rechazamos el genocidio, pero lo curioso es que mientras usted insiste y vive hablando de Palestina, olvida la Palestina que existe en Colombia y que está en el Huila”.

Triana grabó un video donde hizo el llamado a Petro y dio una radiografía sobre cómo está esa zona del departamento del Huila. “El municipio que tiene cero inversión en su Gobierno, un municipio que este fin de semana sufrió una ola de violencia: cuatro asesinatos y siete heridos”.

Agregó: “Es un municipio que reclama inversión en su hospital municipal, en los colegios, vías y baterías sanitarias. Usted, por cierto, ni sabrá que existe”.

Contexto: Proponen un candidato para hacerle frente a Petro en 2026: “El país sabe que si hay un hombre capacitado, es él”

Los hechos que ocurrieron en Palestina, Huila, aún están siendo investigados por las autoridades. Triana le pidió al mandatario poner la lupa sobre lo que está pasando en su región y prestar atención a las necesidades de la ciudadanía.

“Presidente, hable más de la Palestina de Colombia, el que está en el Huila, y menos de la Palestina ajena, que lo único que ha logrado es meter a Colombia en problemas internacionales”.

El congresista de Cambio Radical es uno de los férreos opositores del Gobierno Petro y en diversas ocasiones ha hecho denuncias en contra del Ejecutivo por la falta de ejecución en el Huila, departamento que se ha visto afectado por la violencia y el incremento de grupos armados.

Presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros del 29 de septiembre
Presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros del 29 de septiembre. | Foto: Presidencia

El coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía de Huila, indicó que adelantan investigaciones para hallar a los responsables del crimen, así como para establecer las motivaciones.

“La institución lamenta y rechaza contundentemente estos actos de violencia que afectan la tranquilidad, seguridad y sana convivencia de los habitantes del sur del departamento”, dijo el oficial.

