Lina María Garrido se “cargó” a Armando Benedetti y no lo bajó de “drogadicto”

“ Respete a Colombia; aquí el único “cafre” es usted, drogadicto y agresor de mujeres . Y ni se le ocurra amenazarme con cuchillo como lo hizo con su esposa en España: le iría mal; yo sí me le paro duro", le dijo Lina María Garrido al jefe de la cartera política luego de que éste escribiera un mensaje en X: “ Este es un país de cafres, dijo Echandía . Magistral discurso de @petrogustavo y no hubo nadie de la oposición que haya revertido con estadísticas lo que él dijo. Pero los medios sí recogen lo que una persona vulgar, ordinaria, grosera, sin preparación, sin argumentos, y sin cifras dijo. A pesar de las falsas narrativas de los medios queda claro el éxito del Gobierno en la economía, en lo social, en la reivindicación de la clase trabajadora, en el turismo y la agricultura. Por eso en encuestas que son adversas al Gobierno aparece con más del 40% de aprobación".

Garrido, posteriormente, se ha cruzado mensajes con el jefe de Estado a través de la cuenta en X . Y este cruce de mensajes con el jefe de la cartera política surgió justo después de su arremetida contra el jefe de Estado. “Señor presidente, yo soy pueblo, pero también soy la voz, una voz que incomoda, una voz que han querido silenciar los corruptos y criminales a los que he tenido el valor de enfrentar y denunciar porque hay un pueblo cansado que yo represento. A diferencia de quienes hoy ejercen la réplica, yo voté por usted. Como lo hizo 11 millones de colombianos. La mayoría que no somos petristas ni de izquierda ni progresistas ni guerrilleros ni hacemos parte del pacto de La Picota”.

“Lo hicimos porque estábamos cansados de las promesas que no se habían hecho realidad. Le dimos la oportunidad porque durante décadas usted aquí, haciendo un ejercicio de oposición, nos dijo que tenía las fórmulas mágicas para resolver los grandes problemas del país. Hoy, tres años después, no hay nada que mostrar”, agregó. “No hay un logro que mostrar. Usted, presidente Gustavo Petro, traicionó a Colombia. Cuando uno lleva 3 años en el poder, las obras son las que hablan por uno. Tal vez en el primer año o en el segundo, los discursos bonitos todavía calan, pero en el tercero no. El tercero, no. Y hoy solo es palabrería, discursos vacíos sin nada real que mostrar”, aseveró.