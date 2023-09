“Lo sensato es llegar a una regulación parecida a la que existe con el alcohol”: ministro de Justicia sobre nueva política de drogas

“Esta política que ponemos en conocimiento es compatible con esa legislación vigente. No implica modificar el código penal, ni la Constitución ni tratados internacionales. Por lo tanto, no despenaliza el tráfico de cocaína ni conductas que han sido prohibidas , relacionadas con comercio, importación y exportación”, detalló el ministro Osuna.

Lo que dice el ministro Osuna es: “Hemos querido hacer una política que sea realizable ya, que no es incompatible con el discurso que ha liderado el presidente, de ir mostrándole al mundo que lo sensato en esta materia es llegar a una regulación parecida a la que existe hoy en día con el alcohol . El alcohol hoy no está prohibido, pero tampoco es de libre comercio ni de libre producción”.

El giro en la política antidrogas

La explicación del encargado de la cartera de Justicia es la siguiente: “La persona que consume alcohol sabe los riesgos, sabe lo que está consumiendo, no cualquier cosa ahí que no se sabe qué fue lo que le vendieron. Tenemos políticas para mediar cuando hay consumo problemático, cuando hay alcoholismo. Bueno, algo parecido”.

Néstor Osuna considera que el mundo está girando hacia ese camino de la regulación, pero enfatiza que ese paso no va a ocurrir en tres años (que es el lapso que le queda a Petro en la Presidencia). Así las cosas, el Gobierno planea dejar una política trazada a 10 años, con indicadores de cumplimiento que se medirán en tres.

El subsecretario de Estado para asuntos de narcotráfico internacional de Estados Unidos, Todd Robinson , apuntó que “mientras dirigimos (Estados Unidos) nuestro enfoque hacia el fentanilo, no podemos ignorar los otros retos antinarcóticos en el hemisferio, incluidos aquellos relacionados con la metanfetamina, la cocaína y otros narcóticos de origen vegetal”.

En palabras del ministro Néstor Osuna: “El delito no es la mata, no es la hoja. El delito es traficar con cocaína y eso seguirá estando prohibido. Pero los usos lícitos, los usos no narcóticos de la hoja de coca son una de las posibilidades que le estamos ofreciendo a los cultivadores”. Los resultados, según los mismos tiempos que puso el Gobierno, se verán en 10 años.