Lo último: presidente Gustavo Petro pidió a alias La Gata que venda las tierras que tenga en discusión judicial al Gobierno, ¿por qué?

El presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó un particular mensaje a la polémica empresaria de chance Enilce López, alias La Gata, en medio de su objetivo de acelerar en el país la reforma agraria, petición que puso sobre la mesa en la agenda regional que adelantó este sábado 7 de octubre, desde Magangué en el departamento de Bolívar.

Gustavo Petro pidió que se radique en el Congreso el artículo que permitirá al Gobierno acelerar la compra de tierras en Colombia

“En mi opinión, lo pedí, no sé si se hizo, el artículo que debe acelerar la compra de tierras en Colombia, acortar los procedimientos para que se pueda cumplir el acuerdo de paz, pues hay que presentarlo al Congreso”, sostuvo Gustavo Petro.

Y añadió: “Ustedes ya verán qué piensan los políticos de eso. Si el Partido Liberal aprueba, si el Partido Conservador, si no, si los diferentes grupos y fuerzas políticas del Congreso, pues aprueban o no aprueban el que se pueda hacer una reforma agraria en Colombia”.

Petro agudizó su discurso y advirtió que al proceso de paz con las Farc le hicieron conejo, lanzando dardos en contra del anterior gobierno del expresidente Iván Duque, exmandatario que no mencionó directamente en su discurso que dio en el Meta.

Y agregó: “En muchos aspectos, pero estamos hablando del primer punto. No se han entregado ningunas tres millones de hectáreas, ni se han titulado ningunas siete millones de hectáreas. Y van cinco años, seis años, siete años exactamente de la firma de los acuerdos. Eso tenía un periodo previsto. ¿En dónde estuvo la trampa? En que no se colocaron las normas que facilitaran la compra y la entrega de tierra en Colombia. No se hizo eso en la legislación colombiana”, anotó el jefe de Estado.