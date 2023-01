Los “agarrones” que protagonizaron Gustavo Bolívar y Roy Barreras en el 2022

Este 2022 pasará a la historia por haber sido un año marcado por fuertes fricciones políticas, principalmente, entre congresistas del partido de Gobierno con otras bancadas; siendo el senador Gustavo Bolívar, que se destacó por sus controversiales posturas y en particular, cuando se trata de defender al mandatario nacional, Gustavo Petro.

Es bien sabido que Bolívar no titubea a la hora de expresarse, en especial, cuando no está de acuerdo con algunas decisiones o situaciones del orden nacional. Esto le ha valido más de un encontrón con colegas al interior del Legislativo. Uno con el que tuvo varios enfrentamientos verbales y por redes sociales, fue con el presidente del Senado, Roy Barreras.

El más reciente rifirrafe tuvo como contexto las próximas elecciones a Alcaldía y Gobernación, programadas para finales de octubre del 2023. Al respecto, Bolívar y Roy chocaron por sus diferencias ideológicas, reflejadas en parte por el tema de los avales que los partidos entregarán a los potenciales candidatos a estos cargos elección popular.

Para el senador del Pacto Histórico, ningún aval se debe entregar de formal individual, por lo que sostuvo que el que desee ser candidato por partido de Gobierno, debe vencer a los demás aspirantes en consulta; dejando claro que dentro de este proceso no habrá ninguna coalición con el Centro Democrático ni con Cambio Radical.

“Que no les pase a las bases de los partidos alternativos con los avales, lo que está sucediendo ahora con la burocracia: que se quede en manos de los que no han luchado por la causa, los que llegaron al final o, lo que es peor, los que llegaron después”, dijo.

Este tipo de comentarios generaron suspicacia, debido a que, indirectamente, Bolívar había lanzado una “pulla” hacia Barreras, quien no dudó en responder, afirmando que: “El Pacto somos todos, incluidos quienes somos de origen demoliberal (orgullosamente santista por la paz desde hace 15 años en mi caso). Ada y la Fuerza de la Paz somos fundadores y constructores del Pacto que hizo posible el triunfo de un gobierno progresista”.

Aunque sobre el tema no se ha generado otra punzada por parte de alguno de los dos senadores, en entrevista con SEMANA, Bolívar dejó claro que sus choques con Barreras no se deben a que este sea el presidente del Congreso, sino “lo que representa”; refiriéndose a que este configura esa tradición que ha marcado, no para bien, al país. “La vieja clase política”, expresó.

Sumado a lo anterior, otra de las incomodidades de Bolívar con Barreras es que este no tuvoun papel representativo, ni fue un actor importante del Pacto Histórico ni de las luchas de los partidos alternativos; sino que llegó a la contienda electoral, por otro tipo de interés que buscaban garantizar que Gustavo Petro fuera elegido en los comicios de principio de 2022.

“Ni siquiera eso es lo que me molesta, sino que me vendieron la idea de que Roy Barreras en el Pacto Histórico iba a ser muy valioso en el tema de la paz. Me pareció fabuloso. Cuando me dicen que va a manejar el Congreso y le va a entregar a esta clase política las conquistas que tuvimos, digo: “Miércoles, esto no fue por lo que estaba luchando”. Entiendo el pragmatismo, la necesidad de construir mayorías, pero tengo derecho a decir que no me gusta. Muchos me critican por eso”, dijo Bolívar a SEMANA.

Pero ahora, con la dimisión de Bolívar a su curul en el Congreso de la República, cuya decisión sonaba en los corrillos políticos y que este sábado 31 de diciembre se materializó, Barreras no dudó en pronunciarse, dejando entrever las razones políticas detrás de esta decisión: “Carta de Renuncia de un Senador y Resolución de aceptación el día de hoy. Con ella desaparece la incompatibilidad por cruce de períodos y queda habilitado para aspirar a la Alcaldía de Bogotá, si así lo decide”, se lee en el post publicado en su cuenta oficial en la red social Twitter.

Sin responder puntualmente, Bolívar expresó por sus redes sociales que “con total transparencia dejó abierta una posibilidad de participar en las elecciones de 2023, que aún no está definida”.