Los explosivos archivos secretos de la Alcaldía de Santa Marta: así se repartiría la mermelada a diputados, concejales y hasta magistradas

“Se hace la solicitud de personal y, en sus bases de datos, cruzan a las personas que cumplen con los criterios. Mandan el personal, no hay autonomía para contratar. Todos deben tener redes sociales y foto. Se centraliza con la Secretaría General, revisa y manda el personal”, contó.

Así se maneja el excel

“Carlos Caicedo y Virna Johnson se sientan con la secretaria general, mirando el Excel, proyectado con un video beam. Ahí ellos dicen: ‘Sí, sí lo conozco. No, no lo conozco’. Incluso, los secretarios deben ir a sustentar a quienes quieren contratar, convencerlos de que sí trabajan políticamente. Que son naranjas”, dijo un excontratista, refiriéndose al color del partido Fuerza Ciudadana.

¿Quiénes tendrían cuotas?

SEMANA consultó a la Alcaldía de Santa Marta sobre las tablas de Excel, pero esta prefirió no responder los requerimientos. Por otro lado, aseguran que control interno investigará el caso.

Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, dijo que desconocía las tablas y prefirió no responder. “No me puedo pronunciar sobre un texto del cual desconozco su origen y veracidad. No es la primera vez que sacan cosas contra nuestros Gobiernos con el fin de generar hechos políticos durante las elecciones”, dijo Caicedo en conversación con este medio.