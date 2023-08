Carlos Caicedo se aparta de los gobernadores y les pide no incluirlo “en esa vocería que pretende menoscabar el Gobierno del presidente Petro”

Sorpresivamente, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, pidió a los 31 colegas del país que no lo incluyan en los mensajes y peticiones que están haciendo al Gobierno del presidente, Gustavo Petro, y que se han conocido a través de diferentes comunicados.

Concretamente, Caicedo le dice a la Federación Nacional de Departamentos que no lo incluyan en los reclamos que vienen haciendo en los últimos días. “Le solicito a la FND que no me incluya en esa vocería que pretende menoscabar el gobierno del presidente Gustavo Petro”.