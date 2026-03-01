Los “modelos predictivos” electorales que humillaron a Daniel Coronell en Univisión

El periodista Daniel Coronell ha estado desesperado en las últimas 36 horas. Durante ese tiempo ha publicado más de 50 trinos, ha amplificado insultos contra este medio, y ha llamado telefónicamente en varias oportunidades al CEO de AtlasIntel. También contactó al director de SEMANA.

Todo esto porque no le gustó el resultado de la encuesta de AtlasIntel publicada en la más reciente edición de la revista impresa que circuló este fin de semana.

Coronell le reconoció a SEMANA que habló con la candidata Claudia López, el sábado en la mañana, horas después de conocerse los resultados de la encuesta, y dijo además que ha conversado recientemente con el candidato Iván Cepeda. Según AtlasIntel, en intención de voto, la consulta de Claudia López no supera el margen de error requerido por la nueva ley de encuestas que fue impulsada por su esposa, la senadora Angélica Lozano.

Lo que Coronell no le quiso contestar a SEMANA fue cuánta pauta o cuántos recursos públicos recibió a través de sus empresas durante la Alcaldía de Claudia López y en lo que va del Gobierno de Gustavo Petro.

Lo irónico de la desesperación de Coronell con los resultados de la encuesta de AtlasIntel, una firma calificada como la número uno en Estados Unidos por sus aciertos, es que recuerda su fracaso cuando decidió contratar a su amigo César Caballero, de Cifras y Conceptos, para que modelara un pronóstico electoral para Univisión en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en 2016.

Caballero es ampliamente reconocido en Colombia por la predicción fallida que hizo en las elecciones de 2018, utilizando todo tipo de variables desconocidas y que concluían, según esa medición, que Germán Vargas Lleras sería el presidente en ese año.

Lo cierto es que Caballero nunca había tenido experiencia pública en el mercado electoral de Estados Unidos. Sin embargo, fuentes de Univisión le confirmaron a SEMANA que dicho canal ordenó desembolsos por cerca de 500.000 dólares a la firma de Caballero para que hiciera un ejercicio sobre las elecciones en 2016, en las que se enfrentaron Donald Trump y Hillary Clinton.

Después del estruendoso fracaso del modelo predictivo de Cifras y Conceptos, teniendo en cuenta que proyectó que la vencedora sería Hillary Clinton, la cadena Univisión, al mando en ese momento de Daniel Coronell, fue duramente criticada y tuvo que salir a dar explicaciones públicas. ¿Por qué una firma colombiana, sin experiencia pública en Estados Unidos, fue usada para ese propósito?

Cuando Coronell buscó a SEMANA en las últimas horas, el director de este medio le dio todas las explicaciones a sus preguntas sobre la encuesta de AtlasIntel.

Sin embargo, cuando este mismo medio requirió a Coronell para que respondiera por su fracaso en el 2016, en el pronóstico electoral en Estados Unidos, y se le preguntó por el criterio usado para contratar a una firma colombiana, decidió no responder. Además, bloqueó en WhatsApp al director de SEMANA luego de formularle esos interrogantes. Es decir, cuando Coronell pregunta, exige respuestas. Y cuando se le formulan preguntas, decide bloquear.

Daniel Coronell no respondió las preguntas de SEMANA. Foto: SEMANA

AtlasIntel es una de las encuestadoras más reconocidas a nivel mundial, y la que más acertó en la reciente elección del presidente Donald Trump. La firma de investigación de mercados e inteligencia de datos está catalogada actualmente como la empresa líder para estudios electorales en Estados Unidos, según una clasificación elaborada en 2025 por el reputado estadístico Nate Silver.

En otros países de la región ha sido precisa con los resultados que se han presentado en las contiendas electorales. En Argentina, en 2023, anticipó la victoria de Javier Milei, y en distintos procesos electorales en Brasil, Chile, Sudáfrica y España también acertó recientemente.

El próximo 8 de marzo, se conocerán los resultados de las elecciones al Congreso y de las tres consultas presidenciales. Si la historia sirve de alguna guía, Daniel Coronell quedaría en evidencia y lo ocurrido en las últimas horas habrá sido otra pataleta más como las tantas que ha tenido contra SEMANA desde el 2019. Desde entonces, ha sido despedido en dos oportunidades de Univisión.