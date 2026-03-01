POLÍTICA

Los “modelos predictivos” electorales que humillaron a Daniel Coronell en Univisión

Coronell no respondió al ser interrogado por SEMANA por el fracaso que tuvo con un modelo de pronóstico en Estados Unidos, en las elecciones donde se enfrentaron Donald Trump y Hillary Clinton.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
1 de marzo de 2026, 7:03 p. m.
Daniel Coronell
Daniel Coronell Foto: API

El periodista Daniel Coronell ha estado desesperado en las últimas 36 horas. Durante ese tiempo ha publicado más de 50 trinos, ha amplificado insultos contra este medio, y ha llamado telefónicamente en varias oportunidades al CEO de AtlasIntel. También contactó al director de SEMANA.

Todo esto porque no le gustó el resultado de la encuesta de AtlasIntel publicada en la más reciente edición de la revista impresa que circuló este fin de semana.

Coronell le reconoció a SEMANA que habló con la candidata Claudia López, el sábado en la mañana, horas después de conocerse los resultados de la encuesta, y dijo además que ha conversado recientemente con el candidato Iván Cepeda. Según AtlasIntel, en intención de voto, la consulta de Claudia López no supera el margen de error requerido por la nueva ley de encuestas que fue impulsada por su esposa, la senadora Angélica Lozano.

Lo que Coronell no le quiso contestar a SEMANA fue cuánta pauta o cuántos recursos públicos recibió a través de sus empresas durante la Alcaldía de Claudia López y en lo que va del Gobierno de Gustavo Petro.

Política

Carlos Carrillo le pide a Petro reconsiderar la salida de Julio Riaño de la embajada de Colombia en Turquía: “Es una mala idea”

Política

Sergio Fajardo arremete contra Abelardo de La Espriella e Iván Cepeda: “El reto que tenemos nosotros es derrotar esos extremos”

Confidenciales

Vicky Dávila sorprendió a los feligreses de la Virgen de Chiquinquirá: como ofrenda, cantó en eucaristía

Política

Cancillería aplaza apertura de los puestos de votación en Tel Aviv y Abu Dhabi por tensión en Oriente Medio

Política

Daniel Coronell vs. Atlas: sospechas que no sobreviven al sentido común; por Luis Angel

Política

Elecciones 2026 | Este lunes inician las votaciones en el exterior. Esto es lo que debe saber

Política

Pacto Histórico responde a polémica por cierre de campaña en la plaza de Bolívar: productora fue la misma que usó el Gobierno en evento de salud

Política

Consulta de Claudia López y Leonardo Huerta ni siquiera supera el margen de error, según la encuesta de AtlasIntel

Política

Iván Cepeda, con el 74 % de probabilidad de obtener la votación más alta en la primera vuelta, según Polymarket

Política

Se disparó Vicky Dávila: por primera vez aparece ganando la Gran Consulta por Colombia, según encuesta de YanHaas

Lo irónico de la desesperación de Coronell con los resultados de la encuesta de AtlasIntel, una firma calificada como la número uno en Estados Unidos por sus aciertos, es que recuerda su fracaso cuando decidió contratar a su amigo César Caballero, de Cifras y Conceptos, para que modelara un pronóstico electoral para Univisión en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en 2016.

Caballero es ampliamente reconocido en Colombia por la predicción fallida que hizo en las elecciones de 2018, utilizando todo tipo de variables desconocidas y que concluían, según esa medición, que Germán Vargas Lleras sería el presidente en ese año.

Lo cierto es que Caballero nunca había tenido experiencia pública en el mercado electoral de Estados Unidos. Sin embargo, fuentes de Univisión le confirmaron a SEMANA que dicho canal ordenó desembolsos por cerca de 500.000 dólares a la firma de Caballero para que hiciera un ejercicio sobre las elecciones en 2016, en las que se enfrentaron Donald Trump y Hillary Clinton.

Después del estruendoso fracaso del modelo predictivo de Cifras y Conceptos, teniendo en cuenta que proyectó que la vencedora sería Hillary Clinton, la cadena Univisión, al mando en ese momento de Daniel Coronell, fue duramente criticada y tuvo que salir a dar explicaciones públicas. ¿Por qué una firma colombiana, sin experiencia pública en Estados Unidos, fue usada para ese propósito?

Cuando Coronell buscó a SEMANA en las últimas horas, el director de este medio le dio todas las explicaciones a sus preguntas sobre la encuesta de AtlasIntel.

Sin embargo, cuando este mismo medio requirió a Coronell para que respondiera por su fracaso en el 2016, en el pronóstico electoral en Estados Unidos, y se le preguntó por el criterio usado para contratar a una firma colombiana, decidió no responder. Además, bloqueó en WhatsApp al director de SEMANA luego de formularle esos interrogantes. Es decir, cuando Coronell pregunta, exige respuestas. Y cuando se le formulan preguntas, decide bloquear.

Daniel Coronell no respondió las preguntas.
Daniel Coronell no respondió las preguntas de SEMANA. Foto: SEMANA

AtlasIntel es una de las encuestadoras más reconocidas a nivel mundial, y la que más acertó en la reciente elección del presidente Donald Trump. La firma de investigación de mercados e inteligencia de datos está catalogada actualmente como la empresa líder para estudios electorales en Estados Unidos, según una clasificación elaborada en 2025 por el reputado estadístico Nate Silver.

En otros países de la región ha sido precisa con los resultados que se han presentado en las contiendas electorales. En Argentina, en 2023, anticipó la victoria de Javier Milei, y en distintos procesos electorales en Brasil, Chile, Sudáfrica y España también acertó recientemente.

El próximo 8 de marzo, se conocerán los resultados de las elecciones al Congreso y de las tres consultas presidenciales. Si la historia sirve de alguna guía, Daniel Coronell quedaría en evidencia y lo ocurrido en las últimas horas habrá sido otra pataleta más como las tantas que ha tenido contra SEMANA desde el 2019. Desde entonces, ha sido despedido en dos oportunidades de Univisión.

Más de Política

Carlos Carrillo y Gustavo Petro.

Carlos Carrillo le pide a Petro reconsiderar la salida de Julio Riaño de la embajada de Colombia en Turquía: “Es una mala idea”

Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo e Iván Cepeda

Sergio Fajardo arremete contra Abelardo de La Espriella e Iván Cepeda: “El reto que tenemos nosotros es derrotar esos extremos”

La candidata Vicky Dávila visitó a la Virgen de Chiquinquirá en su cierre de campaña.

Vicky Dávila sorprendió a los feligreses de la Virgen de Chiquinquirá: como ofrenda, cantó en eucaristía

El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció sobre los puestos de votación para las elecciones en Israel y los Emiratos Árabes.

Cancillería aplaza apertura de los puestos de votación en Tel Aviv y Abu Dhabi por tensión en Oriente Medio

Luis Angel, experto en manejo de datos.

Daniel Coronell vs. Atlas: sospechas que no sobreviven al sentido común; por Luis Angel

Elecciones. Imagen de referencia.

Elecciones 2026 | Este lunes inician las votaciones en el exterior. Esto es lo que debe saber

Evento del Pacto Histórico en Bogotá el 27 de febrero.

Pacto Histórico responde a polémica por cierre de campaña en la plaza de Bolívar: productora fue la misma que usó el Gobierno en evento de salud

El presidente Gustavo Petro se volvió a pronunciar por el conflicto en Medio Oriente.

El presidente Gustavo Petro califica como “ilegal” el ataque a Irán y plantea la creación de un “frente mundial contra la guerra”

ELN. Imagen de referencia.

ELN habla de elecciones y ratifica cese al fuego unilateral para los comicios del 8 de marzo

Noticias Destacadas