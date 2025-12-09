“Los niños son invisibles simplemente porque no votan”: María Fernanda Restrepo se lanza al Senado por el Partido Liberal

SEMANA: ¿Quién es Fernanda Restrepo?

MARÍA FERNANDA RESTREPO (M. F. R.): Soy experta en protección de derechos de infancia y activista. Además, fundadora de Ni Una Palmadita. No soy una política tradicional, soy una mujer técnica y frentera que viene a poner orden para que, por fin, lo más sagrado que tiene este país, sus niños, sea respetado por el Estado, sin importar si nacen en una mansión o en una invasión.

SEMANA: ¿Por qué se decidió a hacer política ?

M. F. R.: Porque entendí que para los políticos tradicionales, los niños son invisibles simplemente porque no votan. Me cansé de ver diagnósticos sobre abuso y desnutrición archivados mientras los funcionarios negligentes duermen tranquilos. Yo misma fui golpeada y mis hijas fueron arrebatadas de mí siendo una figura pública con miles de seguidores y con un bufete de abogados defendiéndome. Gané con un esfuerzo que es descomunal e imposible para la familia de a pie. Así que voy a pasar del activismo digital a la acción legislativa porque al Congreso le hace falta los dientes del activismo real para defender a todos y no solo a los privilegiados y a los suertudos.

SEMANA: ¿Por qué en el Partido Liberal?

M. F. R.: Porque para luchar por la niñez y las víctimas de violencia intrafamiliar necesito una plataforma grande para enfrentar una crisis gigante. Sé que es una decisión controversial, pero el liberalismo nació para defender los derechos humanos contra la tiranía y yo entro a cobrar esa promesa histórica. No entro a pedir permiso a las maquinarias, entro a usar la estructura del partido para garantizar que, por primera vez, la agenda de la infancia tenga el peso político que se le ha negado por décadas.

SEMANA: Usted es una influencer en temas de familia, ¿cuáles son sus propuestas para llegar al Senado?

M. F. R.: Más que influencer, soy una educadora, activista y experta técnica que usa las redes para democratizar la justicia. Mi propuesta bandera es el Control Político Radical y la Vergüenza Pública: no voy a redactar más leyes de papel, voy a obligar a cumplir las que existen. Funcionario que deje vencer términos a un abusador o niegue salud, será expuesto y sancionado socialmente. Convertiré mi curul en una veeduría ciudadana que les devuelva el miedo a los corruptos y la paz a los niños y sus familias.

SEMANA: ¿Qué piensa del Gobierno Petro?

M. F. R.: Que el discurso de ‘cambio’ se queda vacío si la ejecución sigue siendo lenta y burocrática. A los niños no los alimentan la ideología ni las promesas a largo plazo, los alimenta la gestión eficiente hoy.