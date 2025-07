Los polémicos chats de Alfredo Saade y los pasaportes: estas fueron las advertencias del pastor en el grupo donde están los ministros de Petro

Más adelante, afirmó que era “inaplazable” el cumplimiento de la orden dada por Petro y hasta insistió en que supuestamente se estaba fraguando un “golpe de Estado” contra el mandatario. “No daré mi brazo a torcer”, señaló Saade. Y les pidió a los demás ministros que “sin titubeos” rodearan ese proceso. “Las órdenes del presidente se cumplen y no se dilatan. Bendiciones para todos”, remató el pastor en ese chat ministerial.

Según fuentes de ese encuentro, Saade también los maltrató y sugirió que Thomas Greg & Sons les estaba pagando coimas. Además de los insultos, comparó la situación de los pasaportes con el sistema de salud; dijo que es como cuando un ciudadano pide la cita al médico: se la dan, pero no sabe cuándo, y que eso debían hacer con los pasaportes.

Los funcionarios le argumentaron al jefe de despacho que el contratista, es decir, Thomas Greg & Sons, disponía de unos 600.000 pasaportes y que el convenio establece que esas existencias tienen vigencia hasta el 31 de agosto o hasta que se acabe el inventario, y no como él ha dicho, que la empresa debería dejar listas más libretas.

El rifirrafe en el Gobierno siguió cuando Sarabia llegó al país. Intentó convencer a Petro de que la Imprenta Nacional no estaba lista para ese proceso y que lo más responsable era firmar una nueva urgencia manifiesta por 11 meses con Thomas Greg, pero el presidente prefirió escuchar a Saade, y la excanciller dio un paso al costado .

Saade anunció que se firmará el convenio con Portugal , pero eso causó una alerta adicional por parte de los europeos, pues no sabían de qué estaba hablando. SEMANA conoció que representantes del Gobierno portugués le reclamaron al Gobierno pidiendo explicaciones de lo que Saade estaba diciendo públicamente, ya que no había interlocución ni nada acordado. Se molestaron porque nadie contestaba sus correos y mensajes mientras se hacían los anuncios públicos.

Tras la salida de Sarabia, Saade se puso al frente del convenio de los pasaportes con la canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio, quien seguramente acatará instrucciones y firmará. El martes 8 de julio, en el Palacio San Carlos, se reunieron con representantes del Gobierno portugués; sin embargo, llamó la atención que en el encuentro no estaba el equipo técnico que venía acompañando a Sarabia en ese proceso. Hoy no se sabe cómo el Gobierno colombiano sacará adelante ese convenio, sabiendo que se necesitan varios meses para implementar el nuevo modelo.

¿Cumplirán el acuerdo?

Una de las grandes dudas es lo que pueda pasar el próximo primero de septiembre cuando arranque la aplicación de este nuevo modelo con Portugal, y Thomas Greg ya no produzca los pasaportes .

También preocupa que el desembolso de las libretas deberá efectuarse en euros y no podrá haber reclamos de Colombia. Asimismo, tendrán que dejar una garantía correspondiente al valor de la cuarta parte de la cantidad mínima anual de pasaportes, que es de 6,3 millones de euros, y la revisión de los valores se hará cada año. El problema es que el valor del euro se ha ido incrementando en los últimos años con respecto al peso colombiano, por lo que el pasaporte podría costar cada vez más.

El convenio también establece que el acuerdo se regirá por las “leyes de la República de Portugal”, y algunos subrayan que se perdería soberanía en este contrato y todo tendría que adaptarse a las normas del país europeo. Tampoco se sabe de dónde saldrán los recursos para garantizar esta producción, pues en el convenio se estableció que “la autorización por parte del Confis para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno”, es decir que ese chicharrón podría tocarle al próximo Gobierno y no es claro de dónde saldrían los recursos para responder a los portugueses. En ese acuerdo, Murillo no habría dejado vigencias futuras necesarias para garantizar la producción de pasaportes en el país.