Los polémicos nombramientos que ha hecho Gustavo Petro en la Casa de Nariño: se acabó la meritocracia y la formación académica

Si algo demostró Gustavo Petro en los casi tres años que lleva al frente de la Casa de Nariño es que poco le importan las formas, al menos, a la hora de nombrar a sus amigos o conocidos en los cargos más importantes del Estado. Varias de sus designaciones han sido polémicas, porque sus titulares no cumplen requisitos. Y algunos de ellos, han terminado sin piso jurídico en tribunales y juzgados del país.

Saade no genera confianza al interior del Gobierno. Ninguna iglesia cristiana lo reconoce como pastor, pese a que llegó a los brazos de Petro en el 2021 prometiendo el voto religioso en plena campaña presidencial, y se convirtió en precandidato por el Pacto Histórico. El resultado: 21.660 votos.

Lo llevó a la jefatura de gabinete el ministro del Interior, Armando Benedetti, y tendrá dos funciones: tender puentes entre los altos funcionarios y Petro, y hacer las funciones de maestro ante quienes no cumplan con las metas del Plan Nacional de Desarrollo. La tercera, que es llevar la agenda, no la hará. La directora del Dapre, Angie Rodríguez, no la soltará.