“Los veré validando las criminales alianzas que harán con los politiqueros corruptos”, senador Jota Pe Hernández arremete contra el petrismo

A pesar de pertenecer a la Alianza Verde, uno de los partidos clave de la coalición de Gobierno, el senador Jota Pe Hernández arrancó el año arremetiendo contra la administración de Gustavo Petro y los seguidores del jefe de Estado.

La voz de Hernández se ha convertido en una de las que más resuena en el Congreso de la República, no solo porque se trata de un hombre con gran cantidad de seguidores en redes sociales, sino porque fue el senador más votado de la Alianza Verde y el tercero entre todos los parlamentarios de esta corporación.

Pero, además, el congresista no ha tenido ‘pelos en la lengua’ a la hora de lanzar duras críticas al Gobierno nacional, al que cuestionó por el comunicado del ELN en el que desmienten el anuncio del presidente Gustavo Petro de un supuesto cese al fuego con esa organización ilegal.

“Hasta la ONU celebró este anuncio y ahora podría resultar ser falso”, cuestionó el congresista, en diálogo con SEMANA, tras pedir explicaciones frente a por qué “ni el ELN ni las Fuerzas Militares conocían de este acuerdo anunciado por Petro”.

Hernández criticó igualmente el hecho de que el presidente Petro siga manteniendo a Concepción Baracaldo en la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a pesar de los llamados que le han hecho al jefe de Estado de que retire a la funcionaria, quien “no sabe de infancia”.

“Ni Cali ni Barranquilla superan el presupuesto anual del ICBF que es de 8 billones. ¿Será por esto que no sacan a la vecinita del cargo? El subdirector ya renunció mientras seguimos esperando la renuncia de Concha, quien manifestó y ha demostrado que no sabe de infancia”, apuntó el senador de Alianza Verde, quien le recordó al mandatario que “la vida de los niños no es un juego”.

Por eso, el congresista le indicó a esta revista que les volverá a insistir a sus copartidarios de la Alianza Verde que se declaren en independencia frente al Gobierno.

“Algunos ya despertaron, ya se dieron cuenta de las incoherencias, que una cosa decía Gustavo Petro como senador y otra la que hace como presidente. Algunos me han manifestado que están completamente decepcionados. Por eso hago el llamado a que nos declaremos en independencia”, aseguró.

No obstante, según explicó, a pesar de que algunos de sus copartidarios “ya despertaron” y están inconformes, hay otros que no pueden decir nada porque “ya recibieron puestos”. Y fue enfático en que al Gobierno no le ha recibido “ni un tinto”.

“No me he reunido ni con el presidente Gustavo Petro ni con el ministro Prada, ni un tinto les he recibido, pero hay unos compañeros que antes decían una cosa desde la oposición y ahora que están en el Gobierno, actúan completamente diferente, han ido cambiando con la mermelada”, agregó Hernández.

El senador de Alianza Verde no solo se fue ‘lanza en ristre’ contra de los partidos de la coalición que han recibido “mermelada”, sino contra algunos de los seguidores del presidente Petro, a quienes calificó como “foquitas” por aplaudir este comportamiento del Ejecutivo.

“Hay unas foquitas diciendo que la mermelada era necesaria para lograr acuerdos, los veré validando las criminales alianzas que harán con los politiqueros corruptos en las elecciones regionales”, indicó el senador.

Hernández se refirió finalmente a lo que será su agenda legislativa en este 2023, en la que está un proyecto para endurecer las penas para quienes cometen hurtos callejeros y la iniciativa para bajar el salario de los congresistas.

“Mi proyecto es el único que sobrevive para bajar el salario de los congresistas, espero que podamos superar los debates este semestre”, indicó.

No obstante, muy seguramente el senador tendrá que volver a radicar la iniciativa, pues según el reglamento del Congreso, cuando un proyecto de ley no logró superar al menos un debate en un periodo legislativo, queda archivado.