Aunque es cierto que quienes promocionan las marchas pertenecen a sectores políticos, han coincidido en que no se quiere politizar la movilización.

“Los violentos no van a escribir el destino de los colombianos. Colombia nos pertenece a todos, y por eso no podemos guardar silencio frente a quienes buscan dividirnos. A los criminales les decimos: ¡basta ya! Esta es una marcha para reivindicar la vida de nuestros soldados y policías, por los niños, por las familias que hoy viven con miedo en las regiones abandonadas por el Estado”, dijeron desde el Centro Democrático.

Aunque es cierto que quienes promocionan las marchas pertenecen a sectores políticos, han coincidido en que no se quiere politizar la movilización y que sencillamente se impulsó para que los ciudadanos puedan salir a expresarse tranquilamente. “A los criminales les decimos basta.

Este domingo, sin importar la ideología, el partido político, vamos todos a la calle por Miguel, por la libertad, por la democracia, por la verdad, con valentía. Colombia no se arrodilla ante el terrorismo”, dijo la precandidata presidencial Vicky Dávila.

“Colombia no se rinde y no se arrodilla, basta ya a los violentos. Viva la vida de Miguel Uribe Turbay y de todos los colombianos. No al terrorismo”, dijo la senadora Paloma Valencia. Durante la marcha también se pedirán garantías y seguridad para avanzar en la campaña de cara a 2026.