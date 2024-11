María Fernanda Cabal lanza duro sablazo al minHacienda, salpicado en caso de la UNGRD: “Gobierno inmoral”

Aunque hace algunos meses, el mismo ministro había asegurado que no tenía nada qué ver en el escándalo y que era inocente, lo cierto es que las palabras de su extrabajadora cercana lo comprometen. “El me usó, él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitaban allá adentro”, fue una de las contundentes frases de Benavides a la Fiscalía.