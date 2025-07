María Fernanda Cabal le tira flores a Álvaro Uribe con un mensaje claro para el 2026: “Me encantaría”

Cabal no entregó más detalles, pero no ocultó su deseo de que Uribe sea su fórmula vicepresidencial.

“En mi criterio, sí puede. El artículo constitucional dice que no podrá ser elegido presidente quien haya ejercido la Presidencia, no dice que no podrá ser elegido vicepresidente. Cosa distinta será si, mediante una falta absoluta del presidente, tenga vocación de poder ejercer la Presidencia, recordando que el vicepresidente no es elegido; si asume la Presidencia, es por designación”, dijo Ibáñez.