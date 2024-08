María Fernanda Cabal y Petro chocan en redes; la congresista publicó video de “tortura a jóvenes” en Venezuela y Petro le dice que son “escenas de película”

Este viernes 2 de agosto la congresista vallecaucana publicó un video donde se observa a un grupo de personas torturadas. Todos están con las manos levantadas y atadas, mientras una persona al frente, cuya identidad es desconocida, y con acento venezolano les dice: “bueno chicos, ¿saben por qué están aquí? Yo se los voy a decir. Ustedes están aquí por guarimberos, por guerrilleros, por golpistas. Si colaboran todo va a salir bien, todo va a estar tranquilo. No hace falta que estén tan cagados, relájate papi”.

Imágenes de la película (Simón) que son de testimonios de torturas entre el 2014 y 2017. Esto mismo está pasando hoy. No se puede negar https://t.co/L20FscAM3b

Petro no se quedó callado y respondió el mensaje de Cabal. “Mi estimada senadora Cabal cuando he denunciado violaciones enormes y sistemáticas de derechos humanos en mi país, durante la gobernanza paramilitar, lo hice con pruebas ciertas, no con escenas de películas”, dijo.