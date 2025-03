¿Marta Lucía Ramírez será precandidata presidencial?: “El país necesita una precandidatura sólida de la centroderecha en el 2026”

Ramírez le dijo a este medio que no está pensando en una candidatura presidencial propia. Sin embargo, no está descartada.

“Esto es una cosa que, realmente, hasta ahora está cogiendo forma. Este no es el momento de plantear ningunos nombres ni nada por el estilo. Yo me he reunido con algunos, hay otros que se han encontrado por su lado. Aquí estamos buscando qué es lo que más le conviene a Colombia, que es lo único importante”, informó.