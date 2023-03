Mary Luz Herrán, exesposa de Petro: “por eso es que nuestros hijos se llaman Andrea y Andrés, eran nuestros alias en la guerrilla”

Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, ha estado en el ojo del huracán luego de que su exesposa Day Vásquez entregara a SEMANA unas explosivas declaraciones en las que afirmó que él recibió 600 millones de pesos de Santander Lopesierra, un exnarcotraficante que estuvo extraditado en una cárcel de Estados Unidos, y 400 millones del controvertido ‘Turco’ Hilsaca, en medio de la pasada campaña presidencial.

Desde entonces, Nicolás, diputado por la Asamblea del Atlántico, ha sido objeto de cuestionamientos por parte de los diferentes grupos políticos que apoyaron la campaña de su padre a la Casa de Nariño. Desde los diferentes ángulos han solicitado a las autoridades correspondientes adelantar las investigaciones necesarias para corroborar si el hijo del mandatario nacional recibió esos dineros y qué destino les dio.

Días después de que Vásquez hablara con SEMANA, el mismo presidente entregó unas declaraciones a ‘Cambio’ en las que señaló que no crio a su hijo Nicolás y que por cuenta de su militancia en la guerrilla del M-19 tuvo que estar apartado de esa etapa en la vida de quien hoy es centro de la polémica.

Nicolás Petro en la Asamblea del Atlántico este 14 de marzo de 2023. - Foto: Autor anónimo

“Él se crio en Córdoba. Estudió allá. Hizo su universidad. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo crie, esa es la realidad. Es una sensación extraña”, explicó Petro en ese momento.

Lo sucedido con Nicolás y las declaraciones de Petro, motivaron a la Silla vacía a publicar un árbol genealógico de la familia del presidente, en el que incluyeron una foto de la hija menor del mandatario, quien es menor de edad y lo que provocó el reclamo del propio presidente al medio de comunicación.

“¿La ‘Silla vacía’ está publicando las fotos de mi hija menor sin su autorización ni de sus padres? ¿No es otra canallada?”, escribió Petro en su cuenta de Twitter. Horas después publicó una carta en la que aseguró que dicho árbol genealógico lo tomó por sorpresa y agregó que desde que se conocieron las declaraciones de Vásquez, su círculo familiar “estaba abierto al escrutinio público”.

“La prensa ha hecho su trabajo crítico sobre este episodio y ha contado con todas las garantías. Mi persona y mi círculo familiar están abiertos al escrutinio público, como ha sido durante toda mi vida, y asumo, como jefe de Estado, los sacrificios que representar al país tiene para mi privacidad. Sin embargo, no está en discusión que la publicación de la fotografía de una menor de edad requiere la autorización de sus padres, así el padre de esta menor sea el presidente de la República”, dijo en la misiva.

Nicolás Petro Burgos hizo parte de la campaña que impulsó a su padre, Gustavo, a la Presidencia. - Foto: Facebook Nicolas Petro

“Por eso es que nuestros hijos se llaman Andrea y Andrés, eran nuestros alias en la guerrilla”: Mary Luz Herrán, exesposa de Petro

En medio de este panorama, la exesposa de Petro y madre de Andrés y Andrea Petro, Mary Luz Herrán, decidió unirse a la discusión que se ha dado en redes sociales, y a través de Twitter, donde se describe como coordinadora de la Red Nacional Nodos de la Colombia Profunda en la Colombia Humana, aclaró que el señalado Nicolás no es su hijo, pues hubo quienes la relacionaron con el diputado a raíz del escándalo que desató Day Vásquez.

“Nicolás Petro no es mi hijo. Lo son Andrea y Andrés Gustavo Petro, que vivieron con su padre hasta sus 10 y 9 años. Con nuestros nombres de guerra son el fruto de la Paz. Cada uno ha forjado su vida en el extranjero. Ella economista y el psicólogo con posgrados. Los amo y apoyo”, dijo Herrán en la red social del pajarito.

Ahora, en medio de este escándalo, la mujer, también exguerrillera del M-19, le explicó a Blu Radio por qué decidió hacer esa publicación y contó detalles de cómo la vida en la guerrilla le pidió, según ella, al hoy mandatario estar al frente de la crianza de Nicolás.

“[Hice el trino] para hacer claridad de mi maternidad, solamente va con mis hijos Andrea y Andrés. A él lo conocí ya cuando era un poquito más grande. No soy la mamá de Nicolás y la gente me escribía y me mandaba mensajes ‘que su hijo, que su hijo’, por eso fue que hice el trino, haciendo la claridad de que mis hijos son solo ellos dos, Andrea y Andrés”, le dijo Herrán a la cadena radial.

“Cuando salgo de la guerrilla, cuando salgo de la cárcel, es que yo quedo embarazada, por eso es que nuestros hijos se llaman Andrea y Andrés, porque eran nuestros alias en la guerrilla y él sí pudo, y pudimos, y pude contar con él como padre para mis hijos”, agregó la mujer.

La exesposa de Nicolás Petro aseguró que a él no le alcanza su sueldo de 17 millones de pesos. Argumentó que los arriendos son caros en Barranquilla, pues están entre 6 y 8 millones de pesos. - Foto: instagram day vasquez

Luego, pasó a explicar cómo el mandatario intentó estar al lado de Nicolás y marcó la diferencia de la relación que tuvo, el hoy presidente, con su primer hijo y con los que tuvo con ella (Andrés y Andrea).

“Gustavo no pudo criar a su hijo porque estábamos en la guerra, estábamos en la clandestinidad y la gran irresponsabilidad de Gustavo hubiera sido estar con su hijo porque lo ponía en riesgo. Yo sé que eso es muy doloroso para ellos como padres, tener que separarse como familia, pero la guerra no se los permitía. En la clandestinidad uno no puede tener familia y por eso Gustavo no pudo gozar de tener esa paternidad con su hijo Nicolás; ellos nunca cortaron los lazos, siempre se comunicaban, Gustavo siempre estuvo muy pendiente de Nicolás, sólo que no pudo estar al lado de él permanentemente, lo que sí pudo hacer con mis hijos”, explicó la exesposa del mandatario.