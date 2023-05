Mauricio, hijo de Rodolfo Hernández, denuncia que fue agredido por una persona que lo increpó porque “su papá vendió el país”

Mauricio Hernández, hijo del ex candidato presidencial, Rodolfo Hernández, denunció que en las últimas horas fue agredido por lo que sería un fanático político en Bucaramanga tras haberle reclamado porque según esta persona su familia “vendió el país”.

De acuerdo con el relato de Hernández, él se encontraba comiendo un perro caliente en un punto de la ciudad cuando esta persona se le acercó y lo empezó a increpar. En las imágenes se ve a Mauricio Hernández con el ojo morado y totalmente inflamado.

“Esta es Colombia. Estaba comiendo con mi novia un perrito en cualquier lado de la ciudad y una persona “x” me dijo que por qué habíamos vendido y regalado el país, yo le dije que no había argumento para que lo dijera, que no era oportuno decirlo, lo entendí, sin embargo, él me agredió y aquí está consecuencia, un golpe en la cara”, aseguró Mauricio Hernández.

Y posteriormente agregó, “esta es Colombia, porque defiendo a mi papá con sus ideales, su filosofía y a Colombia le quiero decir que no, él no vendió el país, él hizo lo que pudo por el país, pero bueno esos son algunos de los sentimientos de los colombianos y no importa”.

Hasta el momento, el ex candidato presidencial del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, no se ha pronunciado frente a la posible agresión de la que fue víctima su hijo Mauricio mientras compartía con su pareja sentimental.

El CNE decidió mantener la personería jurídica del partido de Rodolfo Hernández

La Liga de Gobernantes Anticorrupción mantiene su personería jurídica. Así lo determinó la mayoría de los magistrados del Consejo Nacional Electoral en una sala extraordinaria adelantada el pasado 8 de mayo, donde evaluaron cómo el partido político del excandidato presidencial Rodolfo Hernández no cumplió con la totalidad de requisitos que quedaron consignados cuando el tribunal electoral ordenó la constitución del partido.

SEMANA conoció que, de 9 magistrados, César Lorduy hizo un salvamento de voto porque, según su criterio, el incumplimiento de lo estipulado en la resolución de creación del partido es motivo suficiente para tumbar la personería jurídica y desaparecer la colectividad.

Aunque el ponente Benjamín Ortiz consideró que la Liga de Gobernantes Anticorrupción violó lo estipulado en lo aprobado por el CNE, el grueso de juristas optaron por no desaparecer la casa política y, al contrario, hacer una lista de observaciones que deberán cumplirse de forma obligatoria en los próximos días.

Por ejemplo, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, en su asamblea del 24 de marzo, decidió suprimir el cargo de presidente fundador y lo convirtió en miembro honorario que es ocupado por Rodolfo Hernández.

El CNE no está de acuerdo en que el único miembro honorario sea el excandidato presidencial, quien además de conservar sus calidades “hasta que el partido exista”, puede tener diversas tareas, según le delegue el comité directivo. Para los magistrados esto puede resultar antidemocrático.

Lo mismo que los familiares del ingeniero santandereano estén en la junta directiva, como Socorro Oliveros, la esposa y exdirectora del partido, y Rodolfo José Hernández, su hijo.

El Consejo Nacional Electoral determinó que, aunque el partido le deja la función de aprobación y negación de avales al comité directivo, en los estatutos no se definen claramente los procedimientos democráticos para tal fin.

En realidad, la mayoría de observaciones que hace el tribunal electoral radican en los superpoderes que le habían asignado a Rodolfo Hernández, además de la falta de claridad en el nombramiento, tiempos y demás del secretario general, el presidente fundador, el tesorero, entre otros.

Frente a la convocatoria de la ex fórmula vicepresidencial, Marelen Castillo, a la asamblea del partido en marzo pasado, el CNE también se pronunció.

La Liga de Gobernantes manifestó que se le enviaron correos de convocatoria para que asistiera a la convención nacional del partido el 7 y 21 de marzo en Bucaramanga. Sin embargo, no se le citó a la reunión extraordinaria del comité directivo el 16 de marzo.

En ese orden de ideas, “no se acredita la participación e intervención de la representante en las decisiones que comprometan los atributos, deberes, derechos y obligaciones del partido”, coincidieron.

La idea es que las directivas del partido acojan las observaciones y no se expongan a nuevas revisiones que podrían, eventualmente, llevar a la casa política a sanciones.

La noticia se produce cuando el país conoció que el ingeniero Rodolfo Hernández padece un tumor en el colón, el cual deberá ser extraído por personal médico especializado en cuestión de semanas.