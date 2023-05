Mauricio Tobón le envía contundente mensaje a Federico Gutiérrez: “Salva a Medellín, te necesitamos”

El domingo 29 de octubre los colombianos saldrán a las urnas para elegir alcaldes, gobernadores, concejales y ediles por lo que en todo el país están moviéndose las campañas políticas con miras a esos comicios.

Los diferentes partidos políticos están revisando hojas de vida y definiendo la entrega de avales para empezar después de mitad de año con la campaña política en firme.

En el caso de Medellín, donde hay 32 precandidatos a la alcaldía, Federico Gutiérrez sin haber anunciado su aspiración, es uno de los nombres que más tiene fuerza para reemplazar a Daniel Quintero.

Justamente como Gutiérrez no ha manifestado si aspirará o no, el precandidato a la Gobernación de Antioquia, Mauricio Tobón, le hizo un llamado para que tome la decisión y participe de la contienda electoral.

“Federico Gutiérrez es el alcalde que Medellín necesita. Daniel Quintero quiere prolongar los problemas de Medellín con Juan Carlos Upegui y Esteban Restrepo por lo que es Federico Gutiérrez el alcalde que necesita la ciudad para superar estos cuatro años de abandono institucional”, dijo Tobón.

Fico Gutierrez, te necesitamos para que salves a Medellín del caos en el que hoy está la ciudad, por culpa de Daniel Quintero. A Fico lo queremos, para que nos devuelva la esperanza y el amor por nuestra ciudad. #ANTIOQUIAFEDERAL. pic.twitter.com/afEa4vln7i — Mauricio Tobón Franco (@Mauriciotobonf) May 24, 2023

El precandidato que pertenece a la denominada coalición de la derecha en Antioquia, dijo que Gutiérrez no necesita presentación en la ciudad y que la gestión que tuvo cuando fue alcalde lo respalda para aspirar nuevamente. “Un mandatario cercano y que sabía escuchar. Dejó una ciudad que se volvió destino turístico para el mundo, el centro de la 4ta Revolución Industrial, segura en el espacio público y segura para sus ciudadanos. En los cuatro años de su gobierno los niños accedieron a la alimentación escolar sin problemas y aumentó la calidad de la educación. Federico Gutiérrez nos acercó a nuestra ciudad soñada”, expresó Tobón.

El tema de fondo para Tobón es que los candidatos que hay en Medellín son cercanos a Daniel Quintero y al petrismo por lo que indicó que la ciudad no puede seguir en la inestabilidad y división en la que está sumida. “Medellín hoy afronta una grave crisis de institucionalidad gracias a un alcalde que se dedicó a pelear con todo el que pensara diferente a él, por tal razón hay que quitarle en las elecciones de octubre cualquier posibilidad de continuar acabando con la ciudad, una ciudad que no reconocemos, insegura, sucia, desordenada, en caos. Los medellinenses, los antioqueños, todos, no podemos permitir que Petro y Quintero se queden con Medellín y Antioquia. Vamos a defender nuestro territorio, vamos a defender a la ciudad con Fico Gutiérrez alcalde”.

Juan Diego Gómez; Andrés Julián Rendón; Eugenio Prieto y Mauricio Tobón integran la denominada coalición de derecha. - Foto: Archivo particular

Juan Carlos Upegui quien fue elegido como el aspirante del Partido Independientes no ha despertado simpatía con la ciudadanía y Daniel Quintero estaría preocupado por esa razón. Además, en algunas mediciones que se han revelado, muestran que Upegui tiene un porcentaje muy bajo en la intención de voto.

En el caso de la Gobernación de Antioquia ocurre algo similar con Esteban Restrepo y por eso, la coalición de la derecha quiere unir diferentes sectores para derrotar al aspirante de Daniel Quintero.

Federico Gutierrez. Bogotá Enero 27 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Uno de los planes que tiene Fico Gutiérrez es el de establecer alianzas en alcaldías y gobernaciones para que el país mejore: “Este no es el momento de dividirnos”, expresó. “Estoy concentrado en acertar para las elecciones regionales”, agregó el también ingeniero civil.

Sin embargo, el nombre de Federico estuvo sonando para volver a ser el alcalde de Medellín y, por ende, lanzarse como candidato en las próximas elecciones. Respecto a esta premisa, el ex candidato a la Presidencia dio una posible luz verde.

“Es una posibilidad muy alta. (...) Hay un porcentaje de muchos temas que debía resolver para poder tomar esta decisión de manera seria, que puede tardar todavía unos días”, precisó Fico Gutiérrez en Vicky en Semana.

Sumado a esto, Gutiérrez compartió el plan de acción que tiene en mente: “La semana entrante presento la lista al Consejo en nuestro movimiento Creemos, la semana siguiente la de la asamblea de Antioquia. Asimismo, estaré por diferentes regiones del país organizando los avales en los otros departamentos y buscando alianzas con sectores que estén dispuestos a proteger la democracia y a que les vaya bien a las ciudades, que haya un compromiso en la defensa de la institucionalidad”, puntualizó el influyente político antioqueño.

De igual modo, Fico aseguró “no dejar el barco tirado” y “estar firme”, pues fue contundente y dijo defender al país “desde todos los espacios que podamos tener”.

Luego, el excandidato presidencial hizo mención sobre la capital antioqueña: “Lo que pasa en Medellín hoy implica una responsabilidad de mi parte y es, en gran medida, también lo que me llevaría a tomar una decisión para volver a aspirar a la Alcaldía de Medellín”.

Porcentajes previstos

En una de las últimas partes de la entrevista con Federico Gutiérrez en el espacio de Vicky en Semana, el ingeniero civil habló sobre el porcentaje que tendría para aspirar a la Alcaldía de Medellín.

De acuerdo con Fico, estima un 90 % de posibilidades para postularse al importante cargo en la región antioqueña: “Sin problema, tengo que resolver unos temas personales y profesionales, pero, para mí, lo que significa mi ciudad y mi país lo es todo”

“Yo no he tenido un orgullo más grande que el de haber sido concejal de Medellín, alcalde de Medellín, y hay gente que hasta le dice a uno ‘hombre, pero es que usted ya tuvo un escenario nacional donde sacó cinco millones de votos’. No, aquí no es un tema de egos. (...) Tenemos unas responsabilidades y se lo digo al país: si nosotros no recuperamos ciudades, no avanzamos unidos con muchos sectores y no damos unos golpes contundentes en Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, ciudades intermedias, muchas gobernaciones, se pone en riesgo el país”, argumentó Gutiérrez.