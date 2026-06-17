Mauricio Vargas anticipa qué hará Gustavo Petro después del 7 de agosto y dice que desde este domingo el presidente será un “pato cojo”

El periodista y escritor Mauricio Vargas habló con SEMANA, hizo un análisis sobre la segunda vuelta presidencial y pronosticó qué ocurrirá con Gustavo Petro cuando deje el poder el 7 de agosto de 2026.

¿Qué hará Petro después de agosto?, preguntó este medio.

“Joder, es lo que le gusta y sabe. Seguirá en la Lista Ofac, sin duda, y después de su reciente discurso en las Naciones Unidas no veo cómo se vaya a salvar”, respondió Vargas, quien no calificó bien al actual gobierno del Pacto Histórico.

Mauricio Vargas le dijo a SEMANA que si Abelardo de la Espriella gana la presidencia, lo ve trabajando desde el 22 de junio, así se posesione el 7 de agosto. “Me lo imagino reuniéndose con los banqueros, pidiéndoles que bajen las tasas de interés”, afirmó. Foto: CORTESíA

“Le ha hecho un daño muy grande a la izquierda. Cada vez que vuelva a haber en Colombia un candidato presidencial de izquierda, tendrá que batallar contra la sombra del desgobierno, del afán destructivo de Gustavo Petro. Hay muchos izquierdistas de corazón, de convicción, honestos, decentes. Pienso, por ejemplo, en Jorge Enrique Robledo. Este era el único país de América Latina que jamás había tenido un presidente de izquierda y, cuando por fin lo tiene, es desastroso en su vida privada, en la forma como conduce el Estado, incapaz de gestionar, de hacer obra pública, de beneficiar a su base popular", manifestó.

Vargas habló de varios temas, entre ellos, los resultados electorales de este fin de semana.

El periodista y escritor Mauricio Vargas se refirió a las encuestas de cara a las elecciones presidenciales. Foto: Semana

“Vamos a tener una definición muy importante en esta segunda vuelta. A juzgar por las encuestas que han tenido acierto y que ya acertaron en primera vuelta, como AtlasIntel, la medición que publica SEMANA, pareciera estar bastante claro, salvo un cambio abrupto que tendría que producirse de manera muy dramática en la última semana: Abelardo de la Espriella va a ganar. Eso confirmará que una gran mayoría de colombianos rechaza el gobierno de Gustavo Petro y que al hoy presidente lo suceda su escogido, su heredero, Iván Cepeda. A partir de ahí habrá que ver cómo Abelardo de la Espriella empieza a construir su gobierno. Y cómo la oposición se empieza a organizar”, expresó.

El candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: Anadolu via Getty Images

Por eso, se anticipó y dijo que desde el próximo domingo, 21 de junio, el escenario de Gustavo Petro será otro.

“El presidente cada día se devalúa más. El día que haya un presidente electo, Gustavo Petro será lo que en Estados Unidos llaman un pato cojo; así denominan al presidente saliente una vez se elige su sucesor. Será un pato cojo más, especialmente cojo, especialmente lesionado. Lo veremos protagonizando escenas como las que hemos visto estos días, quizás más graves porque el presidente tiene una tendencia a ahogar sus penas en café. O en eso que llama café y no sabemos bien qué es, pero que consume muchísimo", dijo.

Mauricio Vargas imagina un gobierno de Abelardo de la Espriella, pero no piensa en el de Iván Cepeda, en caso de ganar las elecciones.

“Prefiero no pensarlo. Si me pongo a imaginarlo, no duermo esta noche”, resumió.