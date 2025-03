Mayorías en la Comisión Séptima del Senado están listas para hundir hoy la reforma laboral. SEMANA revela secretos de un encuentro previo entre los ocho congresistas

Llegaron desde sus regiones en la tarde de este lunes 17 de marzo y se reunieron sobre las 8:00 de la noche de ayer en un apartamento ubicado en el norte de Bogotá. La senadora del partido de la U, Norma Hurtado, también asistió. Ella radicó su ponencia alternativa a la reforma laboral, pero no se descarta que se una, a última hora, a la votación de archivo de sus ocho compañeros.

Este medio confirmó que el encuentro fue presidido por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien les dejó claro que el Senado redobló la seguridad en el Capitolio, que no ingresará público a la sesión y que todas las medidas están garantizadas para velar por la seguridad de toda la Comisión Séptima.

SEMANA estableció que en la noche de este lunes se planteó la posibilidad de adelantar la sesión para las 8:00 a.m. y así evitar que se cruce la jornada con el furor en las calles. No obstante, por temas de reglamento, prefirieron dejar la sesión para las 10:00 a.m.