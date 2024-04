“Me acuerdo del raterito que cuando lo descubren en flagrancia genera distracción para que lo suelten”: MinInterior a Olmedo López

El exdirector de la UNGRD, quien no le ha dado la cara al país desde que renunció a su cargo porque se lo exigió el Presidente tras las denuncias de presunta corrupción en su contra, no entregó detalles de sus afirmaciones sobre el Ministro, pero se refirió al corto paso de Velasco por la entidad, cuando ofició como director encargado.

“Además, preparé lo que era un proceso de compra forzada de tierras para ubicar a las personas damnificadas del derrumbe de Rosas, Cauca, dejé las cosas listas y no las concretaron. Y al día de hoy, oiga bien, no han sido concretas. Increíble”, destacó.

“A mí sí me gustaría que él precisara qué es lo que debo explicar, porque no estoy dispuesto a que el señor Olmedo trate de jugar con mi nombre”, manifestó.

Velasco le aclaró a SEMANA que él no tuvo ninguna relación con Olmedo López. “Ninguna relación, mi única relación como Ministro del Interior era insistirle en que cumpliera sus tareas porque el no cumplimiento de esas tareas nos generaron muchos problemas de orden público”, manifestó.

“Lo que hice fue una serie de encargos cuando fui director encargado porque salió una gente con el anterior director, me acompañó 30 días, entiendo que el caso del maletín ocurrió cuando ya no era director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y quien tiene que explicarlo es él, no yo. Sí recuerdo que en informes de prensa se hablaba de una suma de 5 millones de pesos, él deberá explicar, ese es un tema que no tengo que responder yo”, respondió Velasco.