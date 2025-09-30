“Me la acaban de entregar”: alfil de Petro descarta renunciar a la visa de Estados Unidos

La tensión entre Estados Unidos y el Gobierno colombiano se acrecentó este lunes con la renuncia y el retiro de visas del gabinete y altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro, después que Washington la retirara al propio mandatario.

El gobierno de Trump decidió retirar el documento a Petro después de sus declaraciones propalestina y de “actos imprudentes e incendiarios” el viernes anterior, durante una manifestación en Nueva York (Estados Unidos).

Este lunes, en consejo de ministros, el presidente colombiano aprovechó para arremeter contra su homólogo estadounidense, Donald Trump, y lo acusó, una vez más, de ser cómplice en el “genocidio” en Gaza.

“Si el señor Trump sigue siendo cómplice de un genocidio, como hasta el día de hoy lo es, no merece más sino la cárcel y su Ejército no lo debe obedecer”, dijo Petro en el consejo, que se transmitió por la televisión pública.

La canciller, Rosa Villavicencio, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, informaron que renunciaron al visado estadounidense en apoyo al mandatario.

El ministro de Minas, Edwin Palma, y la principal asesora del presidente, Angie Rodríguez, aseguraron en tanto que recibieron un correo electrónico en el que Estados Unidos les notificó la cancelación de sus respectivos visados.

“Nos llena de orgullo no tener la visa de un país, cuyo gobierno apoya un genocidio”, escribió horas antes Petro en la red X tras conocer las acciones de Estados Unidos contra su gabinete.

Ahora bien, no todo el mundo le siguió los pasos al jefe de Estado colombiano y declinó tener visa. El denominado pastor y ahora precandidato presidencial Alfredo Saade dijo que él sí necesita la visa estadounidense.

“A mí me acaban de entregar mi visa. Yo tengo, con esta (renovación) 10 años más que me dieron, creo que cumplo 30 años con visa o 25 años. Pero a mí me acaban de entregar mi visa y, mire, al presidente Petro se le ha apoyado de mil y unas maneras”, aseguró Saade, posteriormente, en Caracol Radio y dejando claro que no renunciará al documento.

“Yo tengo nietos que llevo a Disney World, como los llevo a Europa, como nos encanta el Caribe, como vamos al Chocó a buscar ríos. Apenas nos abren la puerta, buscamos un río, buscamos una playa; tengo unos nietos por quien vivir, mi hijo mayor ya tiene 40 años, entonces yo tengo nietos por quien vivir”, insistió, al declinar renunciar a la visa estadounidense.

El gobierno de Trump rechazó que Petro llamara “a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes”, así como “incitar a la violencia” en una manifestación propalestina tras participar en la Asamblea General de la ONU la semana pasada.

“Si por ser un pacifista le quitan la visa, pues muchos (…) también lo somos y renunciamos a ese documento”, dijo la canciller Villavicencio en una rueda de prensa este lunes. “Para trabajar por nuestro pueblo no necesitamos visa”, declaró por su parte Ávila.

Armando Benedetti, ministro del Interior, sostuvo que “es posible” que se presenten más renuncias a la visa estadounidense dentro del gabinete. Benedetti había indicado antes que Estados Unidos le canceló la visa en dos ocasiones.

Petro es un acérrimo crítico del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien tacha de “genocida”. En Nueva York, hizo un llamado a “las naciones del mundo” a aportar soldados para un ejército “más grande que el de Estados Unidos” en defensa de los palestinos.

También propuso abrir una “lista de voluntarios colombianos” para combatir y aseguró que él mismo se enlistaría.

Petro ha manifestado que tiene la ciudadanía italiana, por lo que no necesitaría un visado para entrar en Estados Unidos.

En 2024, Colombia rompió relaciones con Israel por su ofensiva en Gaza, desatada en represalia por los ataques del movimiento islamista Hamás el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí.

Durante el consejo de este lunes, Petro informó sobre el fin del tratado de libre comercio (TLC) con Israel. También que Colombia fabrica sus propios fusiles de guerra para reemplazar los que suplía Israel.

Petro y Trump, contrapuestos ideológicamente, mantienen una relación tensa por desacuerdos en temas como la inmigración, los aranceles y el enfoque sobre la lucha antidrogas.