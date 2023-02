Miguel Uribe le recuerda al presidente Petro cómo dejó los hospitales cuando fue alcalde de Bogotá

El senador Miguel Uribe del Centro Democrático se sumó a las críticas que le han hecho al presidente Gustavo Petro por compartir fotos de supuestos hospitales en mal estado que han resultado ser de centros de salud y morgues de Venezuela.

El presidente Petro ha hecho uso de sus redes sociales para mostrar una supuesta realidad del sistema de salud colombiano, pero el ejercicio no le ha salido bien porque las imágenes corresponden al régimen de Nicolás Maduro, donde el sistema si fracasó desde hace varios años.

Ante esa situación, el congresista del Centro Democrático también usó Twitter para pedirle al mandatario de los colombianos que hiciera memoria y recordara su paso por la alcaldía de Bogotá.

“¿Alguien ya le mostró las fotos a Petro de cómo dejó los hospitales en Bogotá cuando fue alcalde?”, dijo en sus redes sociales. Uribe hace referencia a lo que ocurrió con el sistema de salud en Bogotá durante los cuatro años en los que Petro estuvo al frente de la alcaldía.

¿Alguien ya le mostró las fotos a Petro de cómo dejó los hospitales en Bogotá cuando fue alcalde? pic.twitter.com/oA6gwiLMsf — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) February 25, 2023

A esas críticas se sumó Rafael Nieto Loaiza, quien afirmó que el presidente Petro está mintiendo y usando fotos falsas para justificar el trámite de la reforma a la salud que está en trámite en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Gustavo Petro compartió una imagen de una morgue venezolana, asegurando que era un hospital de Colombia. - Foto: Presidencia

“Petro se empeña en mentir solo para justificar la masacre que planea hacer del sistema de salud colombiano. Ayer tuvo que borrar un trino porque decía que las fotos eran de hospitales colombianos y eran venezolanos. ¡Ahora repite! Esta foto también es de Venezuela”, escribió Loaiza.

Petro se empeña en mentir solo para justificar la masacre que planea hacer del sistema de salus colombiano. Ayer tuvo que borrar un trino porque decía que laa fotos eran de hospitales colombianos y eran venezolanos.



¡Ahora repite! Esta foto también es de Venezuela https://t.co/euMlplcZej pic.twitter.com/lPVyx1r9GN — Rafael Nieto Loaiza (@RafaNietoLoaiza) February 25, 2023

El representante Hernán Cadavid se sumó a las críticas y dijo que “Petro no conoce el sistema de salud, él y su ministra utilizan datos e imágenes falsas para justificar sus barbaridades. Ya no canse más, entienda que pasó la campaña y no, no tenemos los hospitales así en Antioquia. Es Venezuela, de su amigo Maduro”.

Petro no conoce el sistema de salud, él y su ministra utilizan datos e imágenes falsas para justificar sus barbaridades.



Ya no canse más, entienda que pasó la campaña y no, no tenemos los hospitales así en Antioquia. Es Venezuela, de su amigo Maduro. pic.twitter.com/L74CZdLVdD — Hernán Cadavid (@hernancadavidma) February 24, 2023

Este viernes en la noche el presidente Petro compartió dos fotografías con las cuales buscaba mostrar el deterioro de la infraestructura hospitalaria en el departamento de Antioquia.

“Este es el estado de los hospitales en los municipios excluidos de Antioquia. Pero nos quieren convencer de que tenemos el mejor sistema del mundo”, escribió el primer mandatario. “Empecemos por dejar de engañar a la gente”, agregó.

El mandatario estaba haciendo referencia a los opositores a la reforma a la salud que fue radicada en el Congreso de la República el pasado 13 de febrero.

SEMANA verificó las imágenes y pudo confirmar que es falso que correspondieran a centros hospitalarios de municipios alejados de Antioquia. En realidad, se trataba de fotos tomadas durante una crisis sanitaria en Venezuela, ocurrida en 2018.

Pocos minutos después de publicarlo, la cuenta del presidente Petro borró la publicación, lo cual generó críticas entre los usuarios de redes sociales que alcanzaron a ver el trino.

Presidente @petrogustavo que sus asesores no lo engañen. NO son hospitales de Antioquia. Es el hospital Vargas de Caracas donde seguro la reforma de @MinSaludCol nos quiere llevar. En Antioquia tenemos excelentes hospitales públicos, algunos con deficiencias pero nunca nada así. pic.twitter.com/78iUfY3wuK — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) February 24, 2023

Incluso, produjo molestias dentro de varios líderes del sector salud. Por ejemplo, el exministro de Salud, Fernando Ruiz, le pidió que tuviera cuidado con la información que estaba compartiendo. “Presidente Gustavo Petro, que sus asesores no lo engañen”, escribió el exfuncionario. “En Antioquia tenemos excelentes hospitales públicos, algunos con deficiencias, pero nunca nada así”, concluyó Ruiz.

Efectivamente, SEMANA a través del buscador de Google Imágenes, que identifica similitudes visuales en piezas gráficas, constató que una vez más la foto no corresponde a algún lugar de Colombia, sino a Venezuela.

Captura de pantalla Google Imágenes - Foto: Captura de pantalla Google Imágenes

Al detallar el sitio del que proviene la imagen se encuentran dos páginas web. La primera Versión Final, que comparte la fotografía en un texto titulado ´Monitor Salud: Morgues de 14 hospitales del país están inoperativas´, que se publicó el 12 de abril de 2021.

Nota de Versión Final con fotografía de morgue. - Foto: Captura de pantalla portal Versión Final

Por ahora, el presidente Petro no ha hecho referencia a sus equivocaciones en redes sociales pero varios sectores lo están criticando por promover ‘fake news’, las mismas que a él le molestan tanto.