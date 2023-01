Miguel Uribe no ‘bajó' de mentiroso al presidente Gustavo Petro y afirmó que “pone en peligro a los colombianos”

El senador Miguel Uribe Turbay, uno de los férreos opositores al Gobierno del presidente Gustavo Petro, se unió a las críticas contra el mandatario por la salida en falso del pasado 31 de diciembre, cuando anunció el cese bilateral al fuego con cinco estructuras criminales en Colombia, una de ellas el Ejército de Liberación Nacional (ELN), consenso al que según el grupo subversivo no se llegó en los diálogos adelantados en Caracas.

Uribe Turbay, el senador que más votos sumó en los comicios del 13 de marzo de 2022, afirmó que el presidente fue electo gracias a sus mentiras y que, así como mintió en la campaña, lo seguirá haciendo mientras gobierna.

“Con mentiras Petro ganó la presidencia, y con mentiras pretende gobernar. Sus engaños ponen en peligro a los colombianos”, publicó en Twitter el congresista del Centro Democrático, aunque no fue el único que reaccionó a la polémica.

También se expresó el senador Carlos Fernando Motoa, del partido Radical, para señalar al presidente por dar anuncios sin certezas.

“Aún no se inician las negociaciones a los acuerdos de paz y ya los colombianos tienen fatiga, ese afán desmedido del Gobierno de realizar anuncios que no permiten tener certeza sobre si ese cese al fuego va a evitar el narcotráfico, homicidio y extorsión”, comentó.

Políticos como Sergio Fajardo, que en un comienzo vieron con buenos ojos el supuesto acuerdo, se sumaron a los cuestionamientos. Según él, la constante del Gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido la falta de rigor.

“INCREÍBLE. La Paz Total está en peligro por la falta de rigor, transparencia y pedagogía por parte del gobierno nacional. La improvisación en un tema tan delicado y decisivo para Colombia, es inadmisible”, opinó.

Así desmintió el ELN al presidente Petro

El Comando Central del ELN desmintió al gobierno del presidente Gustavo Petro y aseguró que no hay acuerdo alguno sobre un cese bilateral del fuego. Por medio de un comunicado, aseguró que, desde que se reiniciaron los diálogos de paz, quedó claro que las decisiones se tomarían de manera conjunta y no unilateralmente.

“La Delegación de Diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese al fuego bilateral, por tanto, aún no existe ningún acuerdo en esa materia. En diversas oportunidades hemos señalado que el ELN solo cumple lo que se discuta y se acuerde en la Mesa de Diálogos donde participemos. No puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno”, dice el comunicado.

Así mismo, el Comando Central afirmó que en el ciclo de paz que terminó el pasado 12 de diciembre “solo se acordó lo que se anunció referido a la institucionalización de la Mesa y se inició a realizar ajustes a la Agenda que fueron llevados a consultas, tanto al presidente como al Comando Central”.

Una reunión extraordinaria en la Casa de Nariño

Tanto debate suscitó el anuncio del ELN que, como lo dieron a conocer altas fuentes de la Casa de Nariño, el presidente de la República, Gustavo Petro, convocó este martes 3 de enero a una reunión extraordinaria a su equipo más cercano de Gobierno para analizar qué medidas se adoptarán ante la postura del ELN en la que desmintió al jefe de Estado sobre un supuesto acuerdo de un cese bilateral al fuego.

En el encuentro de alto nivel que se desarrollará en la Casa de Nariño, con la presencia del ministro del Interior y portavoz del Gobierno nacional, Alfonso Prada; el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se definirá si se deroga o no el decreto que se expidió en el que se formalizaba el cese bilateral con el ELN.