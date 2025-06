“Miguel Uribe sí podía hacer campaña presidencial”: expertos hablan sobre la insólita demanda contra el senador

La demanda de pérdida de investidura contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay no le cayó en gracia a buena parte del país.

Sin embargo, la pregunta más relevante de este nuevo caso jurídico, que ahora deberá resolver el Consejo de Estado, es si el senador podía o no hacer política electoral en época preelectoral, siendo senador de la República. SEMANA consultó a abogados expertos, quienes explicaron el panorama de la demanda en su contra.

El abogado constitucionalista Álvaro Forero explicó que el panorama de la demanda interpuesta por Sánchez no es positivo, toda vez que no tiene una base argumentativa sólida, pues demanda justamente las funciones que un político en ejercicio, como Miguel Uribe, está habilitado para hacer.

Para el abogado Francisco Bernate, no hay “ninguna probabilidad de que la demanda prospere porque parte de un absurdo”. Además de eso, advirtió que deberían existir sanciones para quienes promuevan este tipo de demandas. “No es viable en manera alguna porque todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido”, agregó.

Ahora bien, esta explicación fue respaldada por el penalista Fabio Humar, quien aseguró que aunque la demanda, como es normal, deberá cursar su trámite regular ante el Consejo de Estado, no hay probabilidad de éxito.

“El senador no estaba haciendo campaña en sentido estricto. Estaba haciendo actividades políticas, como lo hacen todos los congresistas. La campaña aún no ha empezado por lo que hablar de campaña política no es preciso. Sí estaba haciendo, como lo hizo Petro en su momento, actividades políticas”, dijo el penalista.