“MinDefensa: ¡amárrese los pantalones!”, el llamado de Juan Espinal a Iván Velásquez ante la invasión de tierras

SEMANA: ¿Qué opinión le merece el manejo que le ha dado el ministro de Defensa, Iván Velásquez, al manejo de las invasiones?

JUAN ESPINAL (J. E.): Al ministro de Defensa hay que hacerle un llamado muy respetuoso, pero contundente: vemos al ministro muy callado y silencioso omitiendo las invasiones de tierras en nuestro país. Diez departamentos hoy tienen predios invadidos, ya llevamos más de un mes; el Gobierno les dio 48 horas a los campesinos e indígenas para que por favor se retiraran de las invasiones y no ha pasado absolutamente nada. Lo que vemos es que está en riesgo el artículo 58 de la Constitución, que defiende la propiedad privada de los colombianos, y vemos a un ministro omitiendo el procedimiento jurídico para que se liberen las tierras invadidas.

SEMANA: ¿Por qué el silencio del ministro de Defensa?

J. E.: La verdad no sabría explicar el silencio del minDefensa, pero necesitamos autoridad. Lo que pasó el fin de semana con los ganaderos en la costa Caribe no es más que un llamado de atención. Además, allá no había bandidos o paramilitares, había ganaderos de bien que salieron a manifestarse y a no permitir que les invadan las tierras. También había Fuerza Ppública que los acompañó en una manifestación que es completamente válida porque tienen derecho a manifestarse. Necesitamos a un ministro con autoridad, un ministro que lidere la Fuerza Pública, que defienda a los policías y no un ministro que se siente con disidentes de las Farc o con grupos al margen de la ley para tratar de conseguir una tal paz total.

SEMANA: ¿Qué se avecina? Cómo está el escenario de invasión de tierras, ¿qué cree que ocurrirá si no se toman medidas?

J. E.: Lo que necesitamos es ver autoridad, que el Gobierno nacional, el ministro de Defensa y la Fuerza Pública les entreguen garantías a todos los colombianos. El ministro de Defensa no solo es el ministro de los indígenas, afros, las minorías o de los campesinos que están reclamando tierras, es el ministro de todos. Así que ministro: ¡amárrese los pantalones. ¡Autoridad, por favor!

SEMANA: Álvaro Uribe habló el fin de semana del riesgo de que la justicia privada actúe si el Gobierno no toma medidas frente a las invasiones. ¿A qué se refería?

J. E.: El presidente Uribe le hizo un llamado muy respetuoso al gobierno de Gustavo Petro. Dijo que a él le gustaría que al mandato de Petro le vaya bien, pero hizo un llamado y expresó que necesitamos autoridad para que unos privados no se tomen la autoridad por cuenta propia porque eso sí sería delicado en Colombia. Yo le hago una propuesta al Gobierno: coja todos los inmuebles que tiene la Sociedad de Activos Especiales y haga una venta rápida, exprés, de todos esos predios y entréguelos. Creo que es una salida rápida.

SEMANA: Por último, ¿le preocupa que mientras las invasiones ilegales toman fuerza, el minDefensa recorte el presupuesto de las Fuerzas Militares y Policía?

J. E.: Es un tema delicado. A medida que el presidente Gustavo Petro quiere negociar, debilita la Fuerza Pública, no fumiga, no bombardea zonas donde hay coca, no ataca a las disidencias, al ELN, al Clan del Golfo. Entonces, lo que podemos ver es que se les está cediendo terreno. La pregunta es cómo estará en un año Colombia frente a las hectáreas de coca. Lo que realmente se está cocinando en el gobierno Petro es el coctel perfecto del debilitamiento institucional, donde todos los colombianos vamos a terminar afectados y no vamos a contar con unas garantías jurídicas. El coctel perfecto que están preparando es el debilitamiento de la Fuerza Pública, el presupuesto del MinDefensa (800.000 millones de pesos menos) y se les cede terreno a los bandidos. Hay unas Fuerzas Militares desmoralizadas. Respóndame, ¿qué persona quiere entrar hoy al Ejército o la Policía ante lo que estamos presenciando?