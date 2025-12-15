Ministro de Defensa informa que “apreciaciones” de la senadora Isabel Cristina Zuleta serán “valoradas y escuchadas”

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, se reunió este lunes con la senadora Isabel Cristina Zuleta y la cúpula militar, luego de que SEMANA publicara una investigación que relaciona a la congresista del Pacto Histórico con intromisiones en las operaciones de la fuerza pública, conforme al testimonio de ocho generales.

La información aportada por los altos mandos de la institución ―cinco en servicio activo y tres retirados― es que recibieron comunicaciones de Zuleta para frenar operaciones en contra de las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá y judicializaciones que vinculaban a las estructuras delincuenciales de Medellín, con las que ella negocia la ‘paz total’ por orden del presidente Gustavo Petro.

El ministro de Defensa indicó que la reunión sostenida, después de conocerse el reporte periodístico, fue “franca, respetuosa y constructiva”. En cuanto a las intervenciones de Zuleta, él dijo: “Con base en la información disponible y en los reportes de los generales en servicio activo, la cúpula militar y policial, ratifica que no se ha evidenciado ningún tipo de interferencia por parte de la senadora que haya impedido, condicionado o afectado la actuación de la fuerza pública frente a las distintas amenazas contra la seguridad”.

Frente a las intervenciones de Zuleta, anunció que serán escuchadas: “Las apreciaciones de la senadora Isabel Zuleta en torno a la protección de la vida, la consolidación de la paz y la necesidad de enfrentar problemáticas estructurales como la minería criminal son valoradas y serán escuchadas en un marco de respeto institucional y deliberación democrática, sin que esto signifique pérdida de autonomía o interferencia en las órdenes de la fuerza pública”.

En la misma comunicación, el alto funcionario del Gobierno Petro señaló que el Ministerio que lidera y la fuerza pública reafirman su compromiso “irrestricto de continuar combatiendo a todos los grupos criminales con determinación y contundencia, siempre dentro del marco de la Constitución, la ley y el respeto por los derechos humanos y derecho internacional humanitario”.