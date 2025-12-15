Suscribirse

Ministro de Defensa informa que “apreciaciones” de la senadora Isabel Cristina Zuleta serán “valoradas y escuchadas”

Pedro Sánchez aseguró que se escuchará a la senadora del Pacto Histórico, salpicada en declaraciones de generales por intromisiones en la fuerza pública.

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 12:25 a. m.
El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, se reunió este lunes con la senadora Isabel Cristina Zuleta y la cúpula militar, luego de que SEMANA publicara una investigación que relaciona a la congresista del Pacto Histórico con intromisiones en las operaciones de la fuerza pública, conforme al testimonio de ocho generales.

La información aportada por los altos mandos de la institución ―cinco en servicio activo y tres retirados― es que recibieron comunicaciones de Zuleta para frenar operaciones en contra de las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá y judicializaciones que vinculaban a las estructuras delincuenciales de Medellín, con las que ella negocia la ‘paz total’ por orden del presidente Gustavo Petro.

Contexto: La senadora Isabel Cristina Zuleta responde a la portada de SEMANA y advierte a los generales: “Están molestos… les puedo hacer un debate de control político”

El ministro de Defensa indicó que la reunión sostenida, después de conocerse el reporte periodístico, fue “franca, respetuosa y constructiva”. En cuanto a las intervenciones de Zuleta, él dijo: “Con base en la información disponible y en los reportes de los generales en servicio activo, la cúpula militar y policial, ratifica que no se ha evidenciado ningún tipo de interferencia por parte de la senadora que haya impedido, condicionado o afectado la actuación de la fuerza pública frente a las distintas amenazas contra la seguridad”.

Frente a las intervenciones de Zuleta, anunció que serán escuchadas: “Las apreciaciones de la senadora Isabel Zuleta en torno a la protección de la vida, la consolidación de la paz y la necesidad de enfrentar problemáticas estructurales como la minería criminal son valoradas y serán escuchadas en un marco de respeto institucional y deliberación democrática, sin que esto signifique pérdida de autonomía o interferencia en las órdenes de la fuerza pública”.

Contexto: Magistrado de la Corte Suprema pidió investigar a la senadora Isabel Cristina Zuleta por supuesta intromisión en captura de capos

En la misma comunicación, el alto funcionario del Gobierno Petro señaló que el Ministerio que lidera y la fuerza pública reafirman su compromiso “irrestricto de continuar combatiendo a todos los grupos criminales con determinación y contundencia, siempre dentro del marco de la Constitución, la ley y el respeto por los derechos humanos y derecho internacional humanitario”.

Aunque Sánchez descartó las intromisiones de Zuleta, varios sectores políticos han levantado su voz de protesta y pedido que las autoridades investiguen. En particular, SEMANA conoció que ya llegó una denuncia a la Corte Suprema de Justicia para que se analice si las actuaciones de la congresista del Pacto Histórico irían en contra de la ley.

