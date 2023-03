“No era un evento político”: habla el dueño del café donde Alberto Santofimio lanzó un discurso político que generó indignación

Ever Navarro habla sin tapujos. Es el dueño de Le Petit Café, un establecimiento ubicado en el corazón de Ibagué, Tolima, un lugar privilegiado por su ubicación cercana al poder donde asisten magistrados, abogados, políticos, periodistas. Y Alberto Santofimio Botero, el controvertido líder político que fue condenado a 24 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia tras comprobar, después de una extensa investigación, que fue determinador en el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, ocurrido el 18 de agosto de 1989.

Santofimio está libre porque pagó las quintas partes de su pena. Y vive en Ibagué, en una finca a escasos minutos del casco urbano, donde se dedica a escribir sobre historia y literatura. Los lunes, en horas de la mañana - según Navarro-, el café es su lugar preferido. “Pasa horas hablando con políticos, poetas, escritores, gente de las letras”, contó el empresario.

Alberto Santofimio reapareció en Ibagué haciendo política. - Foto: Autor Anónimo

El miércoles primero de marzo, Santofimio Botero, un hombre de 80 años y de cabeza blanca, arribó al negocio ubicado a escasos pasos de la Asamblea, la Gobernación y la Oficina de Pasaportes. Lo hizo con un grupo de amigos con quien habló durante horas. Al rato -de acuerdo a la versión de Navarro-, arribó Adriana Magali Matiz, la exrepresentante a la Cámara y candidata a la Gobernación del Tolima.

La mujer, con su comitiva, entró al establecimiento, saludó a todas las mesas y en una de ellas Santofimio Botero departía con un grupo de amigos. Él la invitó a sentarse y ella lo hizo sin calcular la furia de sus opositores. “No le vi nada de malo sentarme ahí”, le dijo la candidata a SEMANA.

“Adriana Magali pasó a saludar en esa mesa como lo hizo con todas las personas que estaban en las 15 que hay en el café”, narró Ever Navarro.

Alberto Santofimio firmando libros en Ibagué meses después de salir de la cárcel. - Foto: Humberto Leyton

Santofimio interrumpió su charla y empezó a hablar a capela, como si estuviera lanzando un discurso, con voz fuerte y convincente refiriéndose a la candidata. Los asistentes dejaron sus tazas de café para oír sus palabras.

“Su vida es intachable, ella no está complicada con ningún tipo de antecedentes que le puedan cuestionar, todo en ella ha sido transparencia, en ejercicio del poder fiscal, el poder ejecutivo, el brillo que le dio al Tolima que volvió a vivir resonancia nacional con su actuación en la Cámara de Representantes”, dijo al referirse a su candidata a la Gobernación.

Ella —agregó— “está haciendo un pacto con el pueblo, mientras otros, en la oscuridad, hacen pactos de manzanillos, de politiqueros y de titiriteros. Nosotros estamos reafirmando nuestra condición altanera de tolimenses. A nosotros no nos impone nadie desde Bogotá ni desde ninguna otra ciudad los candidatos a la Gobernación, alcaldías, concejos y asambleas”.

El senador Juan Manuel Galán siempre sostuvo que existía el suficiente acervo probatorio para culpar a Alberto Santofimio como coautor intelectual del asesinato de su padre, Luis Carlos Galán.

Destacó que “quien tenga la posibilidad de elegir alcalde de Medellín, de Bogotá, lo elijan, pero la Gobernación del Tolima, las alcaldías, los concejos y asambleas las decidiremos nosotros los tolimenses con la cédula en la mano. No vamos a aceptar imposiciones, no vamos a aceptar órdenes. La época de los virreyes está en la historia, en la vigencia actual de la política lo que cuenta es el voto ciudadano, la libertad y la independencia de pensar y decidir”. Los asistentes, que casi siempre lo ven frecuentar el negocio, aplaudieron.

Las imágenes del discurso circularon en redes sociales. Alberto Santofimio recibió críticas de Juan Manuel Galán- hijo de Luis Carlos Galán-, Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez, entre otros dirigentes.

Pero Ever Navarro cree que es exagerada la crítica. “No fue un evento político. No hubo convocatoria. No hubo micrófono. No era una manifestación política. Fue una tertulia alrededor del café. Y no es la primera vez que él lo hace. Alberto Santofimio va todos los lunes al café y departe con diferentes personas de la política, de la vida cultural, social”, contó.

Además, en la calle el hombre que en su momento fue cercano a Pablo Emilio Escobar Gaviria anda solo, sin escoltas y sin mayores pretensiones. Casi siempre lo rodean amigos de su edad, en su mayoría, pensionados con quienes habla de la historia del país y, ahora, del libertador Simón Bolívar. El tema le apasiona, porque está próximo a lanzar un nuevo libro sobre el tema. Cuando camina, lo saludan. Algunos, extrañamente, le piden fotografías.

Adriana Magali Matiz, por su parte, recibió varias críticas por recibir el apoyo de Santofimio en un Tolima polarizado políticamente, pero ella ha sido prudente.

“No estoy en una campaña de descalificaciones y agravios, sino de la paz, de construir, de luchar contra la pobreza, la desigualdad, de generar condiciones desde lo público para mejorar las condiciones económicas para los tolimenses. No dedico ni un segundo de mi vida a las polémicas de la vieja manera de hacer la política para dañar. Yo creo en la igualdad de los colombianos ante la justicia y que todos la acatemos y respetemos. En mi sabiduría, es el pueblo quien decide perdonar y Dios quien juzga”, le dijo a SEMANA.

Santofimio no se quedó callado. Al fin y al cabo, ya pagó el mayor tiempo de su condena: “No busco ningún protagonismo. Me sorprende, como ciudadano y demócrata que quieran matar mis ideas, y ponerme mordaza. El fervor popular, la gratitud y la lealtad de tres generaciones de tolimenses para conmigo, levanta la ira, el odio y la envidia de una pandilla de oportunistas y falsos moralistas, ajenos a la realidad política del Tolima”.

Y le envió un mensaje a sus críticos: “Los impunes de Hidroituango, de los nexos con la Oficina de Envigado, los corruptos conocidos de las últimas décadas de saqueo al estado, pretendiendo dar lecciones de ética. Que vergonzosa farsa, que cobarde alianza de intereses sucios. El Tolima libre, independiente y soberano, les dará una lección contundente definitiva en las elecciones de octubre. Este es el temblor que los asusta y la derrota que ya presienten”, concluyó.

Santofimio Botero tiene claro que, más allá de su pasado, tiene derecho a opinar. Y, según él, lo harán hasta el final de sus días.