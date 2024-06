“No estoy acá para tener amigos”: David Racero salió con frase a lo ‘Jaider Villa’ y se ‘agarró’ con la oposición

El representante del Pacto Histórico, David Racero, sigue dando de qué hablar en el Legislativo y no precisamente por su trabajo parlamentario. Desde que tomó posesión en la presidencia de la Cámara de 2022, sus compañeros notaron que cambió radicalmente y que del congresista trabajador, juicioso, respetuoso y con el que podían darse debates de fondo sobre propuestas, queda muy poco.

En varias ocasiones el legislador ha tenido duras diferencias con sus colegas en la Cámara y durante su presidencia fue calificado como dictador al considerar que fue elegido para darle garantías a todas las bancadas y no para ser “empleado de la Casa de Nariño”.

Por ejemplo, en la plenaria de este 17 de junio, Racero sorprendió a todos sus colegas con unas declaraciones que fueron interpretadas por algunos como un reto a las demás bancadas que no están de acuerdo con las políticas del Gobierno Petro.

Lo que llamó la atención es que Racero estaba respondiendo a unas declaraciones de la oposición donde se pedía respeto por el trámite de la moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por lo que sus palabras no cayeron nada bien en el recinto.

“No se por qué insisten en decirnos cómo tenemos que actuar y hablar. Cuando yo era oposición, teníamos claro la diferencia entre Gobierno y oposición. Les debo respeto a quienes me eligieron porque no estoy acá para tener amigos en la oposición”, reiteró.

“Las funciones esenciales del Congreso de la República es modificar la constitución, hacer leyes y hacer el control político. El viernes no pudimos debatir la reforma pensional, se pupitreó y pasaron por encima de la Cámara de Representantes, es decir, no hacemos leyes y ahora tampoco vamos a hacer control político”, dijo Berrio.

Por esa razón, Racero pidió la palabra y se fue en contra de la oposición. “No sean hipócritas, vienen a decirnos que nosotros no queremos debatir. Que lo sepa el país, seis mociones de censura radicaron para sabotear el debate de la reforma pensional, dos días seguidos en menos de tres semanas planteando los debates de la oposición, se salían cuando se les daba la gana, no votaban. Hipócritas”.