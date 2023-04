“No habrá cabida a tener un dictador”: expresidente Pastrana ve imposible que el presidente Petro promueva una constituyente

El expresidente Andrés Pastrana dijo que está preocupado por el futuro de Colombia, ya que la crisis en el Gobierno Petro demuestra la inestabilidad con la que gobernará hasta 2026.

El exmandatario cree que los siguientes meses serán muy difíciles para Colombia si se tiene en cuenta la experiencia que tuvo Bogotá cuando Petro estuvo en la Alcaldía. Sin embargo, sobre la posibilidad de que el presidente de los colombianos promueva una constituyente, Pastrana no ve viable esa posibilidad porque hay una serie de requisitos que se deben cumplir y no basta la voluntad del mandatario.

“Yo creo que no. Primero sería muy curioso porque volveríamos a conocer a otro Petro, porque él mismo ha dicho que quiere la Constitución del 91, que fue partícipe de la constituyente, que ayudó a elaborar varios de los artículos. Además, la misma Constitución estableció un cronograma para una constituyente mucho más complicada, mucho más difícil, tiene que pasar por el Congreso y por las Cortes”.

A juicio del expresidente, las reformas del cambio que se prometieron en campaña deben tramitarse rápidamente y una constituyente haría que el proceso sea demasiado lento y además confundiría a todos los colombianos. “Yo no veo en este momento el ambiente para una constituyente. No lo estamos viendo porque además la gente no entendería en qué estamos. Yo creo que el sentimiento hoy de los colombianos es que tenemos instituciones, que vamos a respetar la institucionalidad y que no habrá cabida a tener un dictador”.

Pastrana lanzó críticas contra los partidos tradicionales y los acusó de cambiar sus ideales por burocracia. “El Partido Conservador, el Partido Liberal y La U se vendieron por la mermelada del Gobierno de Petro y miren en la que estamos. Si se hubiera mantenido la independencia de los partidos, Petro hubiera tenido que negociar, dialogar como debe hacerse en la política por cosas buenas. En política se apoya lo bueno y se rechaza lo malo, siempre deben existir los pesos y contrapesos”.

César Gaviria, Dilian Francisca Toro y Efraín Cepeda. - Foto: Foto 1: Juan Carlos Sierra (Semana) / Foto 2: API / Foto 3: Guillermo Torres (Semana)

Pastrana reiteró que el Partido Conservador no se debió declarar partido de Gobierno y que desde ahí iniciaron los problemas, ya que históricamente el conservatismo ha tenido unos ideales totalmente opuestos a los de Gustavo Petro. “Por ejemplo, el Partido Liberal tiene cercanía con el Pacto Histórico, el Partido Liberal y el M-19 están en la Internacional Socialista, así que ideológicamente son más cercanos. Yo en este momento estoy presidiendo en la Internacional Demócrata de Centro y somos 106 partidos del mundo. Somos exactamente la antítesis de lo que es Gustavo Petro y por eso el Partido Conservador es decepcionante”.

Por esa razón, cree que al Partido Conservador le pasarán cuenta de cobro en las elecciones del 29 de octubre, donde los colombianos elegirán alcaldes, gobernadores y otros cargos de elección popular. Según Pastrana, en varias regiones del país hay molestia en las bases del conservatismo porque apoyaron un gobierno de izquierda y eso se notará en las urnas.

Dilian Francisca Toro, presidenta del partido de La U, y Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador. - Foto: Esteban Vega La Rotta

Para Pastrana, el rompimiento de la coalición traduce que el presidente Petro quiere desconocer la elección del Congreso de la República. “Aquí hay un panorama muy complicado porque hay una posibilidad de que el presidente vuelva a prender la calle como ya lo hizo anteriormente, y que podamos empezar a tener problemas complicados en nuestras ciudades”.

Pero las críticas del expresidente no quedaron allí y señaló que el mandatario de los colombianos está gobernando a través de su cuenta en Twitter y que se está repitiendo la historia con el paso de Gustavo Petro por la Alcaldía de Bogotá. “Es un absoluto desgobierno. Mire la Bogotá que Petro nos dejó, mire la corrupción que dejó en Bogotá y mire lo que estamos viviendo. Muchos de los colombianos y especialmente los Jóvenes con Petro y mire lo que está pasando”.