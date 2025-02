“No he escuchado que la bancada haya tomado esa decisión”: Cristo sobre independencia del Partido Liberal

Ante ese anuncio, el ministro Cristo consideró que: “Los liberales no lo anunciaron (el retiro de la bancada de Gobierno), fue el expresidente Gaviria. Yo no he escuchado a la bancada, ni a los senadores, ni a los representantes a la Cámara que han acompañado la agenda del Gobierno con convicción, con entusiasmo, que ha sido muy importante; además, la tarea de la bancada liberal en el Congreso de la República, no he escuchado que la bancada haya tomado esa decisión”.