“No les gusta porque les acaba el negocio”: Pacto Histórico arremete contra Universidad de los Andes por cuestionar reforma a la educación

Icetex -aclaró Carrascal- no se va a acabar, menos las universidades privadas. “Habrá quienes no consigan cupo en la pública y habrá quienes quieran/puedan educarse en la privada. Matrícula cero no implica costo cero, hay manutención y costos relacionados al proceso educativo. Matrícula cero en la pública puede coexistir con la universidad privada, ocurre en decenas de países en todo el mundo. Sobre todo porque los cupos no son infinitos”.