“No me causa placer”: Gustavo Petro sobre la firma de extradiciones de capos del narcotráfico solicitados por EE. UU.

Una llamativa declaración dio el presidente de la República, Gustavo Petro, que sorprendió a los asistentes a un evento realizado en Cartagena, en la conmemoración de los 202 años de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo.

En la intervención que hizo el mandatario colombiano, hizo referencia a un tema de cooperación entre Estados Unidos y Colombia sobre la lucha contra la criminalidad, especialmente en los procesos de extradición de poderosos narcotraficantes.

Frente a ese trámite, el jefe de Estado reveló que firmar extradiciones es una de las tareas más comunes que realiza en su despacho en la Casa de Nariño. Sin embargo, afirmó que no le causa placer.

“2.148 narcotraficantes han sido capturados en Colombia en este Gobierno. Lo que yo más hago en mi oficina es firmar extradiciones. Aburridamente, porque no me causa placer. Y ahí llegan 40 cada día, 20. Y ya van 2.148. ¿Se acaba el narcotráfico con esto? Pues hasta ahora no. Hasta ahora consumen más y entonces aparecen más narcotraficantes, más narcotraficantes y ya no son colombianos”, dijo Gustavo Petro.

Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: Montaje SEMANA / Getty Images

Además, manifestó en Cartagena: “Muchos de los capturados ahora son albaneses, franceses, alemanes, españoles, italianos, etc. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando con este mercado? Que, en lugar de ser regulado y controlado, disminuido, lo que se está es expandiendo en el mundo”.

“Sin embargo, este Gobierno, ustedes y yo personalmente, lo que tengo que firmar, van 2.148 narcotraficantes capturados. Algunos se reúnen, ojo por aquí y por allá, y trazan planes para mirar cómo se rompen las relaciones entre Estados Unidos y Colombia pensando que el presidente colombiano es la rabia, pero yo me controlo, no firmo más extradiciones, que podría, porque la Constitución me lo permite. No firmo más extradiciones”, anotó el presidente Gustavo Petro.

Casa de Nariño | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

También expresó en el atril: “Y la verdad, ni nos sirve firmarlas, ni nos sirve no firmarlas, porque el problema ya no está ahí en esas capturas, el problema está en Colombia, en que los campesinos no siembren hoja de coca y eso implica una transformación social”.