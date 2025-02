“No queremos que la voluntad de paz del Gobierno sea solo un tema de diálogos”: Erasmo Zuleta

E.Z.: En el caso de la paz, ¿quién podría oponerse a la paz? ¿Quién se atreve a eso? El derecho más preciado es estar seguro y estar tranquilo. La paz es bienestar, calidad de vida y oportunidades. No queremos decir que firmamos la paz para que pase lo mismo que ocurrió con las autodefensas, con la guerrilla, donde no hubo una reparación ni una reintegración de las personas, no se generaron condiciones que cerraran brechas en los territorios. Nadie se opone a la paz, lo que sucede es que la paz no debe ser un logro de un Gobierno, sino de un Estado que tenga una ruta clara. No queremos que esta voluntad del Gobierno de hablar de paz se quede en un tema de diálogo que sirva para el fortalecimiento de los grupos. El diálogo de paz debe estar acompañado de una inversión social para que la ilegalidad no usurpe las funciones del Estado y para eso se necesitan fortalecer las capacidades de la fuerza pública. Hay rentas como la coca y el contrabando que están financiando a los grupos armados de la ley y plantear qué hará el Gobierno frente a la minería ilegal. Por ejemplo, ¿qué le quedó a Colombia después de la COP16? ¿Qué está haciendo la ministra para enfrentar la minería ilegal? Tenemos a un ministerio desconectado de esos temas. Y, con relación con la coca, debe pensarse cuáles son los planes para erradicarle porque debemos garantizarle al campesino vender productos que sean rentables. El Gobierno ha manejando el tema de seguridad de una manera hermética.